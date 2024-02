Fa caldo, letargo finito: ci sono tre orsi davanti alla pista da sci

Il clima mite di questi giorni anticipa la primavera: anche gli orsi escono dal letargo prima del dovuto. Nuovo avvistamento sulle montagne della Valcamonica: come riferito da Paolo Conte Ghidini, che ha pubblicato le fotografie sulla pagina Facebook “Quelli che....Ponte di Legno”, sarebbero almeno (a quanto pare tutti cuccioli) gli esemplari individuati nella zona di Cima Bleis, nell'area vasta del Tonale, Ponte di Legno.

Gli orsi in provincia: 52 avvistamenti nel 2023

Le immagini sono già virali sui social, con centinaia di like e decine di commenti e condivisioni. L'avvistamento di orsi sul territorio bresciano non è una novità, tutt'altro: nel corso del 2023 la Polizia Provinciale ha raccolto 52 segnalazioni di avvistamenti, in crescita rispetto alle 35 segnalazioni dell'anno precedente. Di queste, diverse in Valcamonica: Breno, Berzo Inferiore, Monno e Niardo solo per citarne alcune. Nell'elenco anche avvistamenti in Valsabbia, Valle del Caffaro e Alto Garda.

Il monitoraggio dei lupi e degli orsi è a cura del Nucleo ittico-venatorio della Polizia Provinciale, un'attività supportata e finanziata anche da progetti europei denominati Life Wolfalps e Life Ursus, attraverso un attento lavoro di monitoraggio ed intervento in caso di necessità. Il Nucleo è attivo con 29 agenti e 3 ufficiali: fanno parte dei 73 effettivi del comando, di cui 57 agenti, 8 istruttori e collaboratori amministrativi, 57 agenti. A questi si aggiungono le 110 guardie volontarie della Provincia e delle associazioni venatoria e di pesca.