Dove sono stati avvistati orsi e lupi nel Bresciano: la mappa completa

La mappa dei grandi carnivori nel Bresciano: 52 gli avvistamenti di esemplari di orso bruno, anche se non tutti accertati, a decine anche le segnalazioni relative alla presenza di lupi. Nessuna segnalazione, invece, in merito alla presenza di lince e sciacallo dorato. È quanto racconta il report della Polizia Provinciale di Brescia, appena pubblicato, che raccoglie le attività di monitoraggio e ricerca andate in scena nel 2023.

Gli orsi in provincia di Brescia

Così l'orso bruno, avvistato per 52 volte in un anno in tutta la zona montana del territorio bresciano: tre le macroaree di riferimento. Alto Garda e Valsabbia: alcune segnalazioni di “indici di presenza” (fatte e peli) nella zona tra Tremosine e Gargnano. Valle del Caffaro, Valsabbia, Valtrompia e bassa Valcamonica: alcuni avvistamenti diretti, alcune riprese da fototrappola e alcun indici di presenza (orme e fatte); probabile avvistamento di una femmina accompagnata da 2 cuccioli in Valle del Caffaro e nella vicina Storo, due gli eventi di danno ad animali (un caprino e un asino), due gli esemplari identificati (M82 e M74). Media e alta Valcamonica: alcuni avvistamenti diretti, alcuni indici di presenza (orme e fatte), alcune riprese da fototrappola; due eventi di danno ad animali (10 ovini), identificato un esemplare (M38).

Questi i Comuni dove nel corso dell'anno si presume sia stato avvistato un orso: Cedegolo, Breno, Marcheno, Bagolino, Tavernole sul Mella, Tremosine, Ponte di Legno, Paspardo, Tignare, Incudine, Esine, Saviore dell'Adamello, Gianico, Temù, Zone, Bovegno, Pezzaze, Anfo, Cimbergo, Berzo Inferiore, Collio Valtrompia, Lavenone, Vezza d'Oglio. Il primo avvistamento il 12 aprile 2023 in località Mezzo Clevo a Cedegolo, le ultime tracce il 30 dicembre in località Piazza Lunga a Berzo Inferiore.



La presenza del lupo

Numerose e distribuite in gran parte del territorio provinciale le segnalazioni attendibili di presenza di lupo. La maggior parte delle segnalazioni proviene dalla Valcamonica, dove ad oggi è confermata la presenza di 2 branchi riproduttivi, entrambi gravitanti nell'area del Parco nazionale dello Stelvio: il primo è lo storico branco del Tonale, il secondo (di nuova formazione) nell'area della Valgrande. Alcune segnalazioni di esemplari in dispersione sono giunte poi dalle altre aree montane della provincia: Alto Garda, Valsabbia e Valtrompia, a cui si aggiunge qualche sparuta segnalazione in pianura.

Nel corso del 2023 si sono avuti almeno 15 eventi di “danno ad animali da reddito” attribuibili al lupo, con la predazione di 40 ovini, 17 caprini e un vitello appena nato. La maggior parte degli eventi sono avvenuti nella nuova area di presenza tra bassa Valcamonica e alta Valtrompia, dove in un singolo evento si è avuto la morte di 25 capi tra ovini e caprini. In tre casi, gli eventi di predazione inizialmente attribuiti al lupo, a seguito di analisi del Dna, sono stati ricondotti a predazione “da parte di cani da corte mal gestiti”. Accertati infine 2 eventi di predazione su animali domestici in Valtrompia, a Gardone e Villa Carcina: il 23 ottobre a Vezza d'Oglio il primo caso di uccisione di un cane da caccia. Il 13 maggio, a Marone, un lupo è rimasto coinvolto (e ucciso) in un incidente stradale sulla Sp510.