Brucia la casa: i pompieri salvano il cagnolino di una coppia

Salvo per miracolo. Anzi, salvo grazie ai Vigili del Fuoco. E' la storia di un grande spavento, ma anche di un lieto fine: se la caverà, infatti, il cagnolino che ha rischiato di morire tra le fiamme dell'incendio divampato nel primo pomeriggio di domenica a Monticelli Brusati, in un'abitazione di Via Foina. E' stato soccorso e salvato dalle squadre dei militi intervenuti da Brescia e Sale Marasino.

L'allarme è stato lanciato dai padroni di casa poco prima delle 13. Da quanto si apprende, le fiamme sarebbero divampate dal garage al piano terra, per cause ancora in corso di accertamento. I residenti sono usciti subito tutti fuori, illesi: ma all'interno, in una stanza ormai avvolta dal fumo e dal fuoco, era rimasto intrappolato il cane.

Guidati dai latrati del cane

I suoi latrati colmi di terrore hanno guidato i Vigili del Fuoco nel recupero. L'animale è stato recuperato e portato in salvo, all'aperto: qui è stato sottoposto alla terapia dell'ossigeno per diversi minuti, quando ormai sembrava esanime. Per fortuna ha riaperto gli occhi e ha cominciato a scodinzolare.

E' stato subito trasferito da un veterinario, che l'ha visitato: è stato riscontrato un principio di intossicazione ma, come detto, tempo pochi giorni e tornerà in forma. La casa, invece, è stata dichiarata inagibile per via dei danni subiti dalle fiamme. Decisiva, ancora una volta, la tempestività nell'intervento dei Vigili del Fuoco. A cui va il ringraziamento dei proprietari (una coppia) e di tutto il quartiere.