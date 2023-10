Non è sopravvissuto alle ferite riportate probabilmente dopo lo scontro con l'elica del motore di una barca, domenica pomeriggio: il cigno che era stato tratto in salvo da alcuni passanti – tra cui Deborah Moccia, che ha raccontato la vicenda sui social – e dalla Polizia Provinciale è morto martedì al Cras di Valpredina, il Centro recupero animali selvatici gestito dal Wwf che l'aveva accolto nella serata di lunedì.

Il cigno era stato avvistato, in condizioni critiche, sulla spiaggia di fronte al porto. Era stato soccorso in attesa dell'arrivo della Polizia Provinciale, che ha poi provveduto al trasferimento alla clinica veterinaria di Cunettone di Salò. Qui era stato sottoposto alle prime cure: è stato sedato e i veterinari gli hanno suturato il collo, che era tutto scoperto e sanguinante a causa delle ferite riportate, ed è stata riscontrata anche la frattura di un'ala.

Il parere degli esperti

Nella giornata di lunedì si è poi proceduto al trasferimento al Cras, dove martedì purtroppo è spirato. Non è la prima volta, non sarà l'ultima: “Sempre più frequentemente – spiega Matteo Mauri, responsabile del Cras di Valpredina – ci imbattiamo anche nelle nostre spiagge in questi maestosi e stupendi anatidi. Il cigno reale in questi anni si sta diffondendo anche in ambiti per lui non abituali. Lo continueremo a ripetere: non attirate o date cibo ai cigni, soprattutto in zone frequentate come spiagge e porti. Questo per evitare una forma di domesticazione, ovvero l'abitudine degli animali di avvicinarsi all'uomo e mettere così a repentaglio la loro e la nostra sicurezza”.

Meglio stare attenti: “I cigni – continua Mauri – sono animali che prediligono una dieta vegetariana, trovando tutto quello di cui hanno bisogno nel loro habitat. La popolazione selvatica di questa specie si regola seguendo anche le disponibilità alimentari, quindi un eccesso di cibo potrebbe indurre una crescita fuori controllo. Gli animali selvatici si regolano da soli, non necessitano dell'uomo”.