Matrimonio al canile di Desenzano, l'Enpa ringrazia Polloni

Sopra ogni ipocrita voce polemica, al Presidente del Consiglio Comunale di Desenzano del Garda Rino Polloni sono giunti il 17 maggio i sentiti ringraziamenti dell’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, per aver celebrato un simbolico rito nuziale nel rifugio intercomunale per cani e gatti abbandonati di Desenzano, allo scopo di incentivare le adozioni degli amici a 4 zampe.

Il fatto è avvenuto in aprile scorso. Due giovani reggiani di San Polo d’Enza, Manuel Ghidoni e Silvia Casarini, hanno voluto sposarsi nella cittadina in provincia di Brescia dove era nato il loro amore e dopo il matrimonio ufficiale in Comune, officiato dal Presidente Polloni, hanno voluto ribadire la promessa nuziale tra le gabbie delle povere bestiole senza padrone. Testimone la inseparabile cognolina di Rino Polloni, Mila, con tanto di bandiera tricolore.

Da oltre 25 anni, Rino Polloni si prodiga non solo per i bisogni dei concittadini, specie i più deboli e disagiati, ma anche per la valorizzazione della splendida natura che circonda il Lago di Garda e per tutti gli animali, secondo un autentico impegno politico e umano.

Per email è giunto il ringraziamento dell’Enpa. Ha scritto la Presidente nazionale dell’ente Carla Rocchi: "dopo aver appreso della scelta dei due cittadini di Reggio Emilia, Silvia e Manuel, di pronunciare la loro promessa di matrimonio oltre che in Municipio anche presso il rifugio per cani e gatti di Desenzano, voglio ringraziarla personalmente per la sensibilità e l’attenzione che lei da sempre dimostra nei confronti degli animali. Attenzione confermata con la scelta di celebrare entrambe le cerimonie per altro accompagnato dalla Sua fedele Mila, anche questa volta in fascia tricolore. Gesti come questi aiutano non solo a sensibilizzare sul tema delle adozioni di cani e gatti abbandonati, ma di più, a divulgare una cultura inclusiva nei confronti degli animali che stenta ad affermarsi e di cui c’è così tanto bisogno."