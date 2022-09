Giornata a quattro zampe al centro commerciale: ci sarà anche la pasticceria per cani

Sul lago di Garda, per il secondo anno, l'anteprima della manifestazione "Quattrozampe in fiera", in programma i prossimi 1 e 2 ottobre al Parco esposizioni Novegro di Milano. L'anticipazione sarà al centro commerciale Il Leone Shopping Center di Lonato, in scena domenica 25 settembre: "Sarà una giornata di festa per gli amici a quattro zampe e i loro padroni", fanno sapere dal Leone.

Il programma della giornata

Per tutta la domenica saranno a disposizione dei visitatori un educatore cinofilo, un veterinario e un toelettatore per dare consigli sulla gestione del cane, valutare lo stato di salute e anche aiutare a migliorare la relazione tra il cane e il suo padrone.

Sulla scalinata in vetro centrale del Leone verranno proposte attività di agility, ci sarà un angolo dedicato al colloquio con gli esperti e pure una postazione attrezzata per la consulenza sulla cura del pelo dell'animale. Sarà infatti presente un professionista che, gratuitamente, spazzolerà e profumerà gli amici pelosi della galleria (il servizio è in collaborazione con l'area Dog Parking Mi Fido, presente all'esterno del centro commerciale).

La prima pasticceria per cani

Novità di quest'anno è la collaborazione con la bresciana Doggye Bag, la prima pasticceria artigianale per cani in Italia, che realizza prodotti realizzati con metodo artigianale e utilizzando ingredienti selezionati appositamente per gli amici a quattro zampe. La pasticceria canina regalerà ai partecipanti all'evento un omaggio speciale per il proprio pet. Nell'arco della giornata, infine, saranno presenti le hostess dell'evento fieristico milanese: distribuiranno buoni sconto per l'ingresso alla manifestazione di ottobre.