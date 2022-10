Piante tossiche per cani e gatti: quali è meglio evitare

Piante in casa, attenti agli animali domestici: non solo per gli eventuali disastri che i nostri pet potrebbero provocare - vasi ribaltati, terriccio ovunque - ma soprattutto per i rischi alla loro salute. Non sempre il "green" è infatti adatto a cani e gatti: come è noto ogni pianta ha delle caratteristiche particolari, alcune di queste potrebbero essere addirittura tossiche per gli animali. Vediamo allora quali sono le piante adatte per ogni cucciolo.

Le piante che non fanno male

Pollice su per piante come:

clorofito: noto anche come falangio, è una pianta ornamentale che dona eleganza e purifica l'aria. E' conosciuta anche come pianta amica dei gatti;

orchidea: i loro fiori rigogliosi faranno girare la testa ai vostri ospiti (e non fanno del male a cani e gatti);

felce di Boston: dal colore verde chiaro è perfetta per arredare con stile il salotto;

chamadorea: originaria del Messico, è una palma nana (o palma minore) dal tronco sottile e dalle fronde eleganti.

Le piante da evitare

Pollice verso, invece, per le piante che potrebbero risultare tossiche:

edera: con il suo verde ravviva l'appartamento, ma è molto tossica (sia per i cani che per i gatti);

cycas revoluta: altra palma nana, adatta sia per il giardino che per gli interni, è in realtà molto velenosa;

monstera: pianta d'arredamento facile da curare ma che può diventare molto grande, ma provoca intossicazioni agli animali che ne masticano le foglie;

agrifoglio: è la pianta "cult" del periodo di Natale, ma può essere pericolosa provocando danni allo stomaco di cani e gatti;

oleandro: bello da vedere e da curare, è noto per essere velenoso (anche per l'uomo: attenti ai bambini);

ciclamino: i suoi delicati fiori dal colore rosa sono garanzia di qualità, ma attenzione all'elevata tossicità;

giglio: fioriture spettacolari, ma alta concentrazione di colchicina, un veleno tossico per cani e gatti.

