🔴 Pelo rosso e lunghissimo: è bresciano il gatto più bello del mondo

Pelo rosso e lunghissimo: è bresciano il giovane gatto più bello del mondo. Si chiama Leonardo, è un Maine Coon di 8 mesi: è stato incoronato al Cat Show Enfi di Bolzano. In realtà è il suo proprietario ad essere bresciano, Stefano Tomasoni (vive in città): è volato dall'altra parte dell'Atlantico per averlo. Leonardo, infatti, arriva dal North Carolina ed è figlio di grandi campioni pelosi a stelle e strisce. Come un re con la sua corona, vestito di un folto mantello rosso che - dalla punta delle orecchie alla coda - gli dona un vero aspetto regale, con due occhi verdi che sembrano gemme.

Il giovane gatto più bello del mondo

"Abbiamo atteso anni prima di trovare un esemplare che ci colpisse tanto e che potesse migliorare il nostro lavoro di selezione - spiega l'allevatore Stefano Tomasoni -. Abbiamo individuato quello che cercavamo dall'altra parte del mondo, a Cuzzoe, North Carolina, in uno dei più prestigiosi allevamenti americani e che negli anni ha dato alla luce tanti campioni nazionali e mondiali. Possiamo dire con orgoglio di essere i primi in Italia ad avere un gatto proveniente da questo allevamento, i secondi in Europa".

La sua cessione (e la sua trasferta transoceanica) è stata possibile solamente perché i proprietari americani hanno visto, nell'allevamento Tommyland di Stefano Tomasoni, la realtà che poteva "tramandare" il lungo lavoro di selezione.

Il Cat Show in scena alla Fiera di Bolzano

Sabato e domenica, in Fiera a Bolzano, è stato anche un successo di pubblico con migliaia di presenze. L'evento è stato organizzato dal Club Felino Verona, sotto l'egida dell'Enfi (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana) e in collaborazione con Movimento Azzurro (main sponsor Fiamma). Non solo Leonardo tra i premiati con la corona del più bello: a sbaragliare la concorrenza dei gatti adulti è stato, ancora una volta, il campione Poldo della Valsugana.

Bianco, maestoso e capace di conquistare l'amore del pubblico e il voto della giuria: è un Norvegese delle Foreste di proprietà di Chiara Delle Fratte. Al secondo posto Galak, uno Scottish Straight di proprietà di Olivia Farinelli, proveniente dalla Russia ma oggi "residente" a Verona.