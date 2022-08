Come realizzare un giardino (o un terrazzo) a misura di gatto

Un giardino o un terrazzo a misura di gatto? Si può, eccome. Per i gatti, ricordiamo, lo spazio esterno (quando c'è) è importante tanto quello interno: ancora di più in estate, quando fa caldo. Adattare gli spazi verdi o esterni alle esigenze del nostro animale domestico, farà bene a lui - alla scoperta di posti nuovi, il ritorno alla natura, etc - ma anche a noi: questo perché sarà più rilassato in casa, circostanza che potrebbe garantire meno rumorose scorribande notturne.

Come organizzare il giardino per il gatto

Ci sono alcuni punti fermi per chi volesse adattare il giardino alle necessità del micio. Tra questi:

Nascondiglio sicuro: ai felini piace nascondersi, anche per sentirsi a proprio agio. Meglio allora che il giardino o il terrazzo siano forniti di angoli vari che il gatto potrebbe utilizzare. Può bastare anche una scatola, di legno o cartone.

Posti in alto: ai gatti piace nascondersi ma anche stare in alto. E' un modo per non essere raggiunti e quindi disturbati. Al di là degli alberi che già possono esserci in giardino, si può optare per degli interventi antropici: come ad esempio delle mensole montate sulla staccionata.

Angolo relax: in ultimo, ma non per importanza, un angolo in cui far riposare il gatto. Si potrebbe pensare a una vera e propria cuccia, come quella per il cane ma a dimensioni ridotte, oppure un cuscino su un tavolo o una sedia.

Gatti in giardino: istruzioni per l'uso

Qualche altro utile consiglio? Mai fargli mancare l'acqua, magari posizionando più fonti (come ciotole o simili) in vari luoghi del giardino. Bene anche trovare una superficie adatta su cui affilare le unghie: per chi ne ha, possono bastare gli alberi. Se non fosse così, si può recuperare un vecchio ceppo oppure acquistare un tiragraffi.

Infine, attenti alle piante: meglio tenere alla larga i gatti dai gigli, dalle piante a bulbo e dal narciso. Sono piante che se ingerite possono provocare problemi: vomito e diarrea, casi di ipotensione, nei casi più gravi problemi ai reni e convulsioni. Queste invece le piante più adatte ai mici: oltre all'immancabile erba gatta, anche viole africane, gerbere, orchidee, petunie e bocca di leone.

