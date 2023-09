Uno shooting fotografico con i propri animali per aiutare il canile

“Modelli a 6 zampe”, ovvero: uno shooting fotografico in compagnia dei propri amici a quattro zampe. È l'evento in programma sabato 16 settembre al centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle, organizzato per sostenere le iniziative e le attività dell'associazione Sos Randagi, che ricordiamo da più di 20 anni gestisce il Canile Rifugio di Brescia, in Via Girelli.

Per capirci: chiunque potrà regalarsi un servizio fotografico insieme ai propri amici pelosi, uno shooting personale della durata di 15 minuti a cura del fotografo Roberto Liguori di Artestudiobg, studio di Ponte San Pietro (Bergamo). Gli scatti verranno realizzati per tutta la giornata, dalle 10 alle 18 ma con obbligo di prenotazione: gli interessati possono telefonare al numero 320 8776409 oppure inviare una mail a info@artestudiobg.it.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'evento, come detto, è a sostegno del Canile Rifugio di Brescia: si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. È aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14: è gestito dall'associazione Sos Randagi, fondata nell'ottobre del 2000 e nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati: non da meno l'impegno nel promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione nei confronti della popolazione.