Sequestrati dalla Locale, 7 cuccioli pronti per l'adozione dopo un viaggio di 2.000 km

Erano stati salvati dagli agenti della Polizia Locale di Desenzano, trovati nel baule di un'auto (con targa lituana) che aveva viaggiato per quasi duemila chilometri dalla Moldavia al Garda: ora, con la chiusura delle indagini, sono stati dissequestrati dalla Procura e potranno essere adottati e trovare (finalmente) una famiglia che se ne prenda cura.

E' la storia a lieto fine dei 7 cagnolini recuperati nel bagagliaio di un'auto il 22 dicembre scorso, all'uscita del casello A4 di Sirmione (in territorio di San Martino della Battaglia). Tutti cuccioli di pochi mesi, probabilmente trasportati illegalmente in Italia per essere rivenduti: sul mercato possono valere anche più di 1.500 euro ciascuno.

Le indagini della Polizia Locale

In quel bagagliaio erano stipati 4 volpini di Pomerania, due chihuahua e un barboncino: il giovane alla guida del mezzo, un 23enne di nazionalità moldava, è stato denunciato per traffico illecito di animali da compagnia e maltrattamento di animali. Gli agenti della Polizia Locale avevano subito informato la Procura, che come da prassi aveva disposto il sequestro dei cani fino al termine delle indagini.

Pronti per essere adottati

Gli animali sono stati ora ufficialmente affidati al canile intercomunale (in località San Pietro a Desenzano) e all'associazione Compagni di Strada: chi volesse adottarli può scrivere una mail a compagnidistrada@gmail. Per saperne di più, i dettagli sono disponibili anche nella sezione dedicata del sito web del Comune di Desenzano: ci sono anche tutte le fotografie dei cani "liberati". I sette cuccioli hanno ora tutti il microchip, e pure un nome: Gino, Naletta, Balto, Rufalda, Asia, Volvo e Scania.