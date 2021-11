In cascina sono arrivate 8 tartarughe: c'è anche Clarabella (che ha 40 anni)

Ma che bella notizia alla Cascina Clarabella di Iseo: solo pochi giorni fa sono arrivate otto tartarughe. Gli animali sono stati affidati alla cooperativa agricola sociale dagli agenti del Corpo Forestale di Iseo. Tra le simpatiche testuggini c'è anche una tartaruga che ha addirittura 40 anni, a cui è stato dato il nome “Clarabella”.

“Non potevamo non chiamarla Clarabella – fanno sapere dalla cascina – Per lei e le altre tartarughe è già pronto un terrario su misura, che abbiamo costruito insieme agli utenti. Faranno compagnia alle nostre oche, galline e caprette. I bambini saranno felicissimi”.

Cascina Clarabella

Cascina Clarabella non è solo una tipica cascina franciacortina (quartier generale a Corte Franca, dove c'è anche il ristorante), ma è soprattutto un consorzio che raggruppa cooperative sociali di tipo A e B che si occupano di disabilità psichica e fisica. Le cooperative di tipo A svolgono attività socio-sanitarie mentre quelle di tipo B svolgono attività produttive finalizzate alla creazione di posti di lavoro per persone svantaggiate. Attraverso un’azione sinergica, il gruppo si occupa della persona disabile in ogni aspetto della sua vita: salute, lavoro, abitazione e socializzazione.

Reinserimento lavorativo

Il consorzio è nato nel 2009 con l’obiettivo di creare un luogo comune dove far convergere tutte le nuove progettualità e le attività di coordinamento ed indirizzo. Sono diversi i settori in cui Clarabella opera per dare opportunità di inserimento lavorativo per persone in difficoltà. Solo per citarne alcuni: manutenzione del verde, pulizie civili e industriali, energie rinnovabili, stampaggio materie plastiche, agricoltura, ristorazione (con Centottanta Cantina&Cucina) e turismo.