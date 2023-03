Brixia Reptiles: la città invasa da rettili e anfibi (ma per solidarietà)

E' il giorno di Brixia Reptiles, la prima fiera dedicata agli animali esotici (e insoliti) - aracnidi, insetti, anfibi e rettili - e attrezzature correlate in scena per tutta la giornata di domenica 5 marzo (dalle 9 alle 18) al Brixia Forum di Brescia (in Via Caprera 5). La mostra mercato è anche un "evento solidale": rientra nel progetto Giovani in Campo, patrocinato da Comune e Provincia, e ha lo scopo di raccogliere fondi per donare due defibrillatori professionali alla Croce Bianca di Brescia e alla Protezione Civile Gruppo Cinofili Leonessa. Ingresso adulti 12 euro, soci di associazione convenzionati 9 euro, gratis bambini e ragazzi fino a 13 anni.

Al di là del vasto allestimento - 120 espositori, animali selezionati, prodotti per la terraristica, alimenti per animali, piante, terrari e prodotti artigianali personalizzati - sono in programma diversi appuntamenti aperti al pubblico (a partire già dalla mattinata con due workshop gratuiti).

Il programma della giornata

Questi gli incontri del pomeriggio: