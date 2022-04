Precipita in una buca, i lamenti attirano i passanti: agnellino salvato dai pompieri

Ogni tanto, una buona notizia: è sano e salvo l'agnello che nel pomeriggio di giovedì era precipitato in un buco di almeno un paio di metri, in Via Castagna a Brescia nella zona del Parco del Mella. A dare l'allarme è stato un passante, che sarebbe stato allertato dai belati disperati dell'animale: ha chiamato il 112 e la centrale operativa ha inviato sul posto una squadra di Vigili del Fuoco del comando provinciale.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

I militi hanno raggiunto Via Castagna e hanno individuato il povero agnellino: era caduto in una stretta buca dove un tempo trovava posto un palo della luce, poi rimosso. Con molta delicatezza è stato recuperato e riportato in superficie: spaventato ma fortunatamente incolume, è stato rifocillato e poi consegnato a una fattoria didattica della città, grazie all'intervento della Polizia Locale di Brescia.

Da dove è arrivato?

Resta da capire da dove sia arrivato, se sia scappato da un allevamento, da una fattoria o da una casa privata: a quanto pare stava trotterellando in zona quando, forse per la sua giovane curiosità, si è sporto un po' troppo in quel buco, finendo per precipitare all'interno. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno stavolta.