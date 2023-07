C’è anche un maneggio distrutto dal maltempo: tutti salvi gli animali

C’è anche il maneggio Ippokampo Stable di Borgosatollo tra gli edifici devastati dal maltempo dello scorso fine settimana. La buona notizia è che, nonostante i danni, non si registra nessuna vittima tra gli animali ricoverati in struttura e nemmeno feriti tra dipendenti e clienti. Sono tutti sani e salvi, ma i danni hanno reso la scuderia inagibile.

La testimonianza della titolare

“Fortunatamente – racconta la titolare Giulia Pulcini – per una serie di cause fortuite dai primi di luglio la grande maggioranza di pony e cavalli che stavamo accudendo, salvati da situazioni difficili, era già stata portata in diverse fattorie didattiche. Questo perché mi sarei dovuta assentare per tre mesi, per motivi di lavoro, e non avrei potuto prendermi cura di loro. Erano state sospese anche le varie attività in scuderia, come il campus estivo e le lezioni di equitazione”.

Questo ha fatto sì che non ci fossero molte persone al momento del disastro. I cavalli rimasti erano solo una ventina, ora tutti ricoverati in altre strutture. “In pochi minuti – continua Giulia Pulcini – ho visto spazzare via anni di duro lavoro e sacrifici. Ma sono comunque serena, perché nessuno si è fatto male. Purtroppo i danni alla scuderia sono ingentissimi: spero di poter rialzarmi al più presto e ricominciare la mia attività, e soprattutto continuare ad aiutare gli animali maltrattati”.

Giulia e la sua famiglia ringraziano “tutti coloro che hanno espresso solidarietà e portato coraggio, in questo momento di disperazione, e tutti coloro che concretamente hanno dato una mano”. Il maneggio Ippokampo Stable al momento rimane inaccessibile: i Vigili del Fuoco, per ovvi motivi, hanno apportato i sigilli per inagibilità totale. Le immagini purtroppo parlano da sole.