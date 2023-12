Animali morti, pecore schiacciate: sui camion l'orrore degli agnelli di Natale

Blitz animalista sull'autostrada A4: gli attivisti di Animals' Angels, Animal Welfare Foundation, Enpa ed Essere Animali hanno trascorso 6 giorni lungo la Milano-Venezia, dalle porte del lago di Garda fino quasi ai confini con la Slovenia, per documentare il trasporto degli agnelli diretti al macello prima delle festività natalizie. Nei giorni tra il 13 e il 18 dicembre sono stati “attenzionati” 12 camion, per 8 di questi sono state allertate le autorità: sono stati tutti fermati e controllati dalle forze dell'ordine, uno di questi sanzionato per oltre 10mila euro, altri due che probabilmente lo saranno.

Gli esiti dei controlli sulla A4

Il caso più eclatante è quello di un camion fermato a Sommacampagna, nel Veronese, che viaggiava in direzione Brescia: ispezionato in maniera approfondita dalla Polizia Stradale, con il supporto di un veterinario, sul mezzo sono stati individuati animali in condizioni di sovraffollamento, una pecora morta durante il viaggio, un'altra sofferente sul pavimento. In un altro caso è stata riscontrata la presenza di 169 animali in eccesso rispetto alla capienza del mezzo, 5 pecore agonizzanti calpestate dagli altri animali: il trasportatore in questione aveva inoltre precedenti per violazione della normativa sul benessere degli animali.

Il nuovo Regolamento europeo

“Le attività di monitoraggio sulle autostrade – si legge in una nota delle associazioni animaliste – dimostrano che non sono soltanto le illegalità a causare sofferenza agli animali, bensì anche le condizioni che rispettano l'attuale normativa. Alcuni dei punti introdotti nella nuova proposta di revisione del Regolamento sul trasporto di animali vivi (presentata il 7 dicembre dalla Commissione europea, ndr) incideranno in modo positivo sugli animali, ma i trasporti lunghi continueranno, così come l'export verso Paesi che sono privi di una normativa adeguata di protezione e i viaggi lunghissimi via nave. Rimangono ancora tante problematiche irrisolte”.