Oliver, Coco e Laika: due gatti e un cane che ancora aspettano una famiglia

Secondo appuntamento (ma di quella che sarà una lunghissima serie) con le adozioni del mese proposte dal canile Atar di Via Orzinuovi a Brescia, attivo dal 1990 con l'obiettivo di aiutare e soccorrere gli animali abbandonati o lasciati in canile per le rinunce dei proprietari. La struttura, ricordiamo, è aperta tutti i giorni previo appuntamento telefonico al numero 348 8926600. Non solo cani in cerca di una casa: questa volta ci sono anche due gatti che aspettano una nuova famiglia.

Oliver

Età: circa 11 anni

Sesso: maschio

Mantello: grigio tigrato

Su di lui: Maschio sterilizzato, vaccinato, test malattie infettive negativi. Arriva da una cessione di proprietà per gravi problemi di salute del proprietario. È un gatto che richiede molte coccole e attenzioni, ma estremamente docile e dolce con tutti.

Info: Canile Atar di Brescia

Coco

Età: circa 9 anni

Sesso: maschio

Mantello: bianco e nero

Su di lui: Maschio sterilizzato, vaccinato, test malattie infettive negativi. Arriva da una cessione di proprietà per incompatibilità con il cane di casa. È un gatto molto socievole che ama i suoi spazi, ma che non litiga con altri felini.

Info: Canile Atar di Brescia

Laika

Età: circa 3 anni

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Femmina sterilizzata e vaccinata, va d'accordo con tutti i suoi simili. È una cagnolina di vera compagnia, che dona allegria. Brava al guinzaglio, le piace andare in passeggiata, è molto giocherellona, ama le coccole, gioca con gli altri cani ma si diverte con i suoi giochi anche da sola.

Info: Canile Atar di Brescia

Il canile Atar di Brescia

Il canile Atar di Brescia si trova in Via Orzinuovi 120, proprio dietro l'ortomercato: riceve tutti i giorni dalle 8 alle 12 previo appuntamento telefonico con il referente Flavio Fisogni, che risponde al numero 348 8926600 (informazioni e richiesta appuntamenti tutti i giorni dalle 14 alle 18). Atar è acronimo di Associazione Tutela Animali Randagi: è un'organizzazione di volontariato che ha aperto il canile ai suoi ospiti il 2 maggio 1990. Tutti i giorni i volontari si danno da fare per l'igiene della struttura e si preoccupano di non far mancare l'affetto di cui necessitano a tutti gli animali presenti, per ristabilirli dal trauma dell'abbandono.