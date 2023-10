Kira, Lady e Zorro: sono i cani di Brescia che cercano una famiglia

Dopo la consueta pausa estiva torna l'atteso appuntamento con le “adozioni del mese” proposte dal Canile Rifugio di Brescia, in Via Girelli, gestito da oltre 20 anni dall'associazione Sos Randagi. Anche per il mese di ottobre sono tre i dolcissimi pelosi che ancora cercano una casa e una famiglia disposta ad accoglierli. Per informazioni è possibile, come sempre, contattare i numeri di telefono che trovate in fondo all'articolo. Per chi volesse visitare il Canile Rifugio: la struttura è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 14, anche il sabato e la domenica.

Kira

Età: circa 1 anno

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Dolcissima cagnolina dalle orecchie buffe. Abbiamo fatto il possibile per evitare il suo ingresso, ma non è stato sufficiente. Ora ci stiamo impegnando a trovare qualcuno che non la abbandoni più. Femmina di taglia media, è stata adottata dal Sud per poi essere tradita da chi le aveva promesso amore eterno. Cerca famiglia presente e capace che la cresca con amore e competenza.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Lady

Età: circa 10 mesi

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Arrivata dal Sud in cerca d'amore, insieme alla sorella Princi, si è mostrata da subito un po' timida, ma sempre curiosa verso le novità. Ha scoperto presto il guinzaglio e le belle passeggiate lungo il fiume Mella: ma vogliamo darle una vita migliore. Va approcciata con gentilezza, pronta a dare tutto il suo cuore e il suo affetto. Cerca vita spensierata e ricca di esperienze.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Zorro

Età: circa 2 anni

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: È un altro giovane pitbull arrivato in canile. Ha circa due anni, è sterilizzato e vaccinato. Manto color cioccolato e sguardo vispo, per il momento si è dimostrato molto energico al guinzaglio, un po' meno buono con le persone. Simpatico con altri cani.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi di Brescia è stata fondata nell'ottobre del 2000: è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla passione comune di più persone che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati, ma è impegnata in prima linea in campagne di sensibilizzazione e informazione alla popolazione, anche attraverso punti informativi e banchetti presenti sul territorio del Bresciano. Ogni cane di Sos Randagi, per quanto amato e coccolato, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana che li coccoli e li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli: sono ospitati anche e soprattutto cani adulti, già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di riprendere fiducia nel genere umano. Non tutti sono belli, a volte neanche molto simpatici: ma sono vivi, e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo, chi opera nel Canile Rifugio è in primo luogo un punto di riferimento per i cani: impara a conoscerli e a capirne i bisogni, in modo da indirizzare al meglio di eventuali aspiranti adottanti. Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest: è aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni e contatti 371 5451578 oppure info@canilerifugiobrescia.it.