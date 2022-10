Lilibet, Filippo, Castagna e tutti gli altri: anche i cani anziani cercano casa

Nuovo appuntamento con le adozioni del mese del Canile Rifugio di Brescia: "Questo mese - fanno sapere i volontari del canile di Via Girelli - abbiamo voluto dedicarlo ai nostri nonnini, tre cagnolini di taglia piccola e che sono stati scaricati come dei giocattoli rotti, nel momento in cui invece avrebbero avuto più bisogno della loro famiglia, che tanto hanno amato". Tutti e tre rientrano nel novero delle "adozioni urgenti", ovvero: "Non vogliamo credere che passino l'inverno in canile o che finiscano la loro vita senza una famiglia". Un appello di cuore e di responsabilità: "Sappiamo che poche persone adottano cani anziani, per diversi motivi. Ma adottare un cane anziano è un atto d'amore immenso verso queste creature indifese, che non hanno nessuna colpa. Significa dar loro una vecchiaia serena, donare nel tempo che resta tutto l'amore che si meritano".

Lilibet

Anni: anziana

Sesso: femmina

Taglia: piccola

Su di lei: Adozione urgente per questa povera vecchina buttata già da un'auto: purtroppo succede ancora. E' tanto anziana e ha bisogno al più presto di una casa calda e accogliente dove trascorrere il tempo che gli resta, con una famiglia che la ami davvero. Sta bene con altri cani e probabilmente anche gatti. Per informazioni 338 1713874.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Filippo

Anni: anziano

Sesso: maschio

Taglia: piccola

Su di lui: Adozione urgente anche per Filippo, ormai quasi completamente cieco, abbandonato e ora in canile. Taglia piccola, va un po' a zigzag, ma va. Deve davvero passare il tempo che gli rimane in canile? La sua vita deve davvero finire senza una famiglia? Compatibile con altri cani e probabilmente anche gatti. Per informazioni 338 1713874.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Castagna

Anni: anziano

Sesso: maschio

Taglia: piccola

Su di lui: Maschietto simil-volpino, 4 o 5 chili non di più, età indefinita: un tipetto tutto pepe che merita una super-famiglia. Compatibile con i suoi simili anche se tende a essere un po' prepotente in presenza di cibo. Per informazioni 338 1713874.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Tutti gli altri

Anche altri cani non più di primo pelo aspettano una famiglia in canile: come Whiskey, 11 anni, oppure Ares, Asia, Walt e Iris (9 anni), e poi ovviamente gli ospiti storici come Cico, Mylove e Clark (10 anni: sono in canile da almeno 8). Ulteriori informazioni sul sito web del Canile Rifugio oppure ai numeri 346 3856600 e 338 1713874.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Lo scorso autunno ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: