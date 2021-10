Tutti i cani in cerca di famiglia a Brescia

Intanto, qualche buona notizia: dopo Nonno Duck, lo scorso luglio, anche il timidone Black a settembre ha trovato una casa (ma ci siamo mossi anche in agosto). Ma c'è ancora tanto da fare: per questo torniamo anche questo mese con il quarto appuntamento della nostra rubrica, in collaborazione con il Canile Rifugio di Brescia (che tra l'altro ha da poco celebrato i primi 20 anni di attività: tanti auguri), che vuole dare visibilità, voce e soprattutto speranza agli animali che ancora cercano famiglia.

Come da prassi, anche per il mese di ottobre sono tre gli amabili cucciolotti che attendono la chiamata di una famiglia o di un padrone generoso: gli interessati si facciano avanti, per un gesto di solidarietà e di responsabilità, che cambia non solo la vita di chi adotta, ma soprattutto di chi viene adottato.

Sushi

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Adozione urgente, adozione del cuore. La nostra dolce meravigliosa Sushi nonostante la cura antiepilettica ha spesso crisi convulsive, che per fortuna durano poco e dopo le quali si riprende velocemente. Ricordiamo che è una cucciola di circa 7 mesi con idrocefalo congenito, con un'aspettativa di vita piuttosto breve, da un minimo di 1 anno a un massimo di 4. Deve viverli nel box di un canile? Sushi è una creatura che conquista il cuore di chiunque, una giovanissima guerriera che ama la vita e lotta ogni giorno per viverla al meglio. Sushi in box soffre, lei cerca la compagnia delle persone e di altri cani, anche se vista la sua condizione è preferibile la presenza di un cane, massimo due, buoni e tranquilli. Si tratta di un'adozione del cuore e che ha la priorità assoluta. Sappiamo che pochissime persone valuteranno l'idea di accoglierla ma speriamo di trovarle. Sushi è sfortunata ma è anche forte e sicura, merita una vita, breve o meno che sia, ma una vita vera, fatta di amore e giorni felici, libertà, serenità e sostegno nei momenti di bisogno. Amiamo Sushi e non possiamo accettare di vederla crescere in canile. Per informazioni 3463856600 e 3381713874.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Jack Sparrow

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Giovane pastorino trovato vagante, attende una famiglia paziente e che sappia rispettare i suoi tempi. Jack Sparroe è un cane timido con le persone, che però dimostra di aver voglia di aprirsi e vivere finalmente una vita vera, deve solo trovare le persone giuste che vogliano abbatatre insieme a lui questo muro di diffidenza. E' un cane giovane, con tutta la vita davanti, non lasciamo che sia un altro cane non considerato. Per informazioni 3463856600 e 3381713874.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Ares

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Ares è un cane fisicamente importante e di buon carattere, con uno sguardo dolce e intelligente. È con noi da qualche mese e speriamo che la sua bellezza lo aiuti a trovare presto una casa. È giovane e forte, buono ma richiede, come tutti i cani della sua stazza, una gestione responsabile e competente, con regole di base per farlo sentire tranquillo e sicuro. Preferiamo famiglie senza bambini piccoli. Per informazioni 346 3856600.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 14. Per informazioni: