Stella e Judy, Ginger e Rino: sono i cani di Brescia che cercano casa

Nuovo appuntamento con gli appelli del mese del Canile Rifugio di Brescia, gestito dall'associazione Sos Randagi: quattro cani, giovani e meno giovani, che come tanti altri stanno cercando una casa e una famiglia. Con il Natale che si fa sempre più vicino, potrebbe essere questa l'occasione per regalare una nuova vita a chi la sta aspettando da tanto tempo.

Stella e Judy

Anni: 7 e 5

Sesso: femmine

Taglia: grande

Su di loro: Stella e Judy sono due bellissime pastorine tedesche, mamma e figlia, entrambe sterilizzate, in canile ormai da parecchio tempo. Entrambe sono socievoli con le persone, adorano fare lunghe passeggiate, si fanno manipolare senza problemi, ma proprio non vanno d'accordo con i loro simili. Sono molto legate tra di loro, per questo un'adozione di coppia sarebbe un sogno ma per due ottime soluzioni le separeremo. Cercano una o due famiglie con conoscenza della razza e senza altri cani o gatti, per iniziare una nuova bellissima vita: non lasciamole sfiorire in canile, diamo una possibilità a questa meravigliosa coppia. Per info 346 385600 o 338 1713874.

Ginger

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Ginger è una cucciolona di circa un anno, sterilizzata e ospite in canile da qualche mese. Purtroppo soffre molto la solitudine, è un'abilissima saltatrice di recinzioni e cancellini, ma è anche molto affettuosa, estremamente vivace, adora giocare con le palline. Ginger ha bisogno di una famiglia presente, attiva e dinamica, che abbia tempo e volontà di lavorare insieme sulle sue insicurezze per superarle e renderla capace di sentirsi al sicuro anche nel suo ambiente domestico. Ha bisogno di un contesto super sicuro, con una famiglia che non la lasci da sola per troppo tempo. Compatibile con cani maschi pari taglia previo incontri conoscitivi. Deve solo trovare le persone giuste che possano darle la vita che merita fuori da un box. Per info 346 385600 o 338 1713874.

Rino

Anni: circa 1

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Rino è un giovane simil border, arrivato quando aveva circa 6 mesi. Tutti i suoi fratelli e sorelle sono stati adottati, e lui è l'unico rimasto in canile. Purtroppo Rino è cresciuto in canile a causa delle sue insicurezze, che non gli hanno permesso di far breccia nel cuore di una famiglia disposta a scegliere proprio lui. Ama la compagnia dei suoi simili ma teme quella umana, anche se si avvicina per il cibo. Si sta abituando al guinzaglio, ma conosce poco del mondo. Per questo Rino cerca un contesto tranquillo e sicuro, con una famiglia paziente e disponibile a un percorso conoscitivo, e sarebbe un grande aiuto la presenza di un altro cane ben socializzato. Si affida sterilizzato. Non può sprecare la sua giovinezza in canile, diamo una possibilità a questo splendido cane. Per info 346 385600 o 338 1713874.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Lo scorso autunno ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: