Tutti i cani in cerca di famiglia a Brescia

Ormai è arrivato l'autunno, ed è ancora tempo di adozioni: nelle ultime settimane, ricordiamo, sia Nonno Duck (lo scorso luglio) che l'amico Black (a settembre) hanno trovato una casa. Quindi rinnoviamo l'appuntamento della rubrica dedicati agli amici a quattro zampe che cercano una famiglia, in collaborazione con il Canile Rifugio di Brescia. L'obiettivo comune è uno soltanto: dare visibilità, voce e soprattutto speranza ai cani che ancora cercano una casa per accoglierli.

Per questo mese i pelosoni raddoppiano: non solo tre ma addirittura sei, perché abbiamo tre fratelli cresciuti insieme. Vediamoli insieme.

Ginevra

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Arrivata quando era solo una cucciolotta, ormai da quasi due anni Ginevra aspetta la sua occasione. La lunga permanenza in canile non ha fatto altro che consolidare le sue paure e le sue insicurezze. Ginevra è sicuramente un cane impegnativo per cui è necessario intraprendere un percorso di avvicinamento in canile ma i grandi miglioramenti che ha fatto con noi volontari ci fanno ben sperare: ha infatti imparato ad uscire in passeggiata al guinzaglio e durante le ore di libertà si dimostra molto giocherellona e vogliosa di contatto umano. Per lei cerchiamo una famiglia senza bimbi, con esperienze pregresse con i cani e tanta tanta voglia di impegnarsi e seguire le indicazioni dei nostri educatori. Per informazioni 346 3856600 – 335 1027273 – 347 6380008.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Raul

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Dire meraviglioso è poco per descrivere Raul, con noi da un paio di mesi ormai. É davvero bellissimo, dimostra buon carattere ma sta soffrendo moltissimo la vita in canile dopo i primi anni in casa, dimagrisce a vista d'occhio. Ha fatto l'errore di difendere il suo padrone e per questo é stato allontanato da tutto ciò che conosceva. È un cane stupendo, buono, ma da saper gestire con conoscenza e responsabilità. Speriamo trovi presto una nuova famiglia per sempre! Lo affidiamo in contesti senza bambini piccoli, no prima esperienza, dopo percorso conoscitivo in canile. Sterilizzazione obbligatoria. Per informazioni 346 3856600 – 338 1713874 – 335 1027273 – 347 6380008.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Rhose, Hulk e Fidel

Anni: circa 3

Taglia: media (contenuta)

Su di loro: Rhose, Hulk e Fidel sono 3 fratelli cresciuti e vissuti in altro canile e approdati da noi nella speranza di trovare una famiglia e una casa. Non avendo conosciuto nulla del mondo esterno, sono inizialmente un po' timidi, e cercano quindi delle famiglie pazienti e attente, che gli diano stabilità e un po' di tempo per aprirsi. Per loro sono richiesti alcuni incontri conoscitivi in canile e una situazione abitativa in sicurezza. Devono essere abituati al guinzaglio. Rhose, la femminuccia, è la più intraprendente tra i tre, si avvicina volentieri per una carezza e qualche biscotto, con lei siamo sicuri basterebbe veramente pochissimo per farla sbocciare e diventare una fantastica compagna. Hulk è il più timido, resta in disparte a studiarti, e ha bisogno di un pochino di tempo affinché riesca a fidarsi. Fidel è invece a metà tra i suoi fratelli, ti scodinzola e si avvicina per un biscottino, ma rimane sempre un po' indeciso se fidarsi o no. Anche lui con un pochino di pazienza siamo sicuri riuscirà ad aprirsi completamente. Per informazioni 346 3856600 – 338 1713874 – 335 1027273 – 347 6380008.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Da poche settimane ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: