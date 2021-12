Tutti i cani in cerca di famiglia per Natale

Raccogliamo con piacere l'appello del Canile Rifugio di Brescia: “Questo mese, il mese di Natale, vorremmo dare visibilità ai nostri cani storici, quelli che di Natali in canile ne hanno passati tanti, troppi. Quelli che per diversi motivi purtroppo non hanno mai avuto la possibilità di una casa e di una famiglia. Sono cani per cui bisogna avere la giusta situazione, e la voglia di dar loro la speranza che non hanno mai avuto. Chissà, magari quest'anno un miracolo di Natale arriverà anche per loro”.

Come già successo per Nonno Duck, adottato a luglio, e per l'amico Black, adottato invece a settembre, magari anche per Ginevra, Boil, Scary e Brigante, infine Cico, la buona notizia è davvero dietro l'angolo. Speriamo sia così.

Ginevra

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Arrivata quando era solo una cucciolotta, ormai da quasi due anni Ginevra aspetta la sua occasione. La lunga permanenza in canile non ha fatto altro che consolidare le sue paure e le sue insicurezze. Ginevra è sicuramente un cane impegnativo per cui è necessario intraprendere un percorso di avvicinamento in canile, ma i grandi miglioramenti che ha fatto con noi volontari ci fanno ben sperare: ha infatti imparato ad uscire in passeggiata al guinzaglio e durante le ore di libertà si dimostra molto giocherellona e vogliosa di contatto umano. Per lei cerchiamo una famiglia senza bimbi, con esperienze pregresse con i cani e tanta tanta voglia di impegnarsi e seguire le indicazioni dei nostri educatori. Per informazioni 346 3856600 – 335 1027273 – 347 6380008

Info: Canile Rifugio di Brescia

Boil

Anni: circa 5

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Boil è arrivato quando era solo un cucciolone, a lui non è mai stata data una possibilità, ed è purtroppo cresciuto in canile. E' un molossino dal carattere riservato ma molto curioso, anche se ha bisogno di conoscere le persone per potersi fidare almeno un minimo, la fiducia che basta per venire a prendersi un biscotto dalle mani ed accettare qualche bella coccola. Sta imparando pian piano ad andare al guinzaglio, cosa che fino a poco tempo fa lo spaventava molto, ma è un cane che impara velocemente e che ha tanta energia, che adora correre nello sguinzagliatoio insieme alla sua compagna di box. Boil cerca qualcuno con cui poter finalmente condividere la vita, che abbia un poco di tempo e pazienza per affrontare un percorso di conoscenza in canile. Compatibili con i suoi simili (femmine) previo incontro conoscitivo. Per informazioni 346 3856600 – 335 1027273 – 347 6380008

Info: Canile Rifugio di Brescia

Scary e Brigante

Anni: circa 7 e circa 9

Taglia: media (contenuta)

Su di loro: Due anime prigioniere della paura. Da anni vivono insieme in canile, aspettando che qualcuno si accorga di loro, che decida di dargli una possibilità, la possibilità di una casa e una famiglia. Sono ovviamente adottabili separatamente. Entrambi sono stati trovanti vaganti e impauriti, e entrambi purtroppo fanno parte degli invisibili del canile. Scary deve il suo nome proprio per la paura che prova verso le persone. Non ama il guinzaglio, con i suoi simili va d'accordo, gioca volentieri. Si è aperto molto ultimamente e viene a prendere i bocconcini dalle mani volentieri. Siamo sicuri che con un percorso di inserimento in una casa con giardino in super sicurezza questo timido cane dallo sguardo profondo e penetrante, avrebbe la possibilità di una vita felice. Brigante ha imparato ad andare al guinzaglio e ad uscire in passeggiata seppur tutto il mondo esterno gli fa ancora molta paura, a cui reagisce, e ha pertanto bisogno di una famiglia consapevole e molto paziente. Entrambi hanno bisogno di una famiglia attenta, paziente e tranquilla, in un contesto assolutamente sicuro, tranquillo e non caotico. Hanno bisogno di incontri conoscitivi in canile e inserimento a casa, perciò hanno bisogno di una famiglia che non pretenda tutto e subito ma che sappia rispettare i loro tempi. Per informazioni 346 3856600 – 338 1713874

Info: Canile Rifugio di Brescia

Cico

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Arrivato dalla Sicilia con il fratello Paco quando avevano solo 6 mesi, hanno da subito mostrato il loro carattere selvatico e introverso. Probabilmente figli di randagi da generazioni, hanno lentamente accettato la routine del canile, i rumori e le persone che gli girano intorno, ma non per questo hanno smesso di avere paura. Quella no, non sparisce, Cico ha ancora paura delle persone, e di tutto il mondo esterno, ed entra in panico se la sua routine viene modificata in qualcosa. Sì lo sappiamo, per lui trovare adozione sarà davvero, davvero difficile, ma ha passato tutta la sua vita in un canile, in tutta la sua vita non ha conosciuto altro. Noi ci proviamo, lui ci prova a cercare un'adozione consapevole, per non finire i suoi giorni da solo in un box. Qualcuno che abbia il tempo e la voglia di intraprendere un percorso di rieducazione per il tempo necessario, ma che abbia anche la consapevolezza che può esserci la possibilità che Cico rimanga comunque un cane semi-selvatico, timoroso contatto umano, ed un cane adatto alla vita cittadina. Per lui cerchiamo un contesto sicuro e recintato, con un bel riparo termoregolato fresco d'estate e caldo d'inverno, una ciotola piena di buona pappa ogni giorno e la compagnia discreta e non invadente di persone, in modo da non farlo disabituare agli esseri umani. Cico non chiede molto, solo di poter vedere il mondo oltre il canile. Per informazioni 346 3856600 – 338 1713874

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Da poche settimane ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: