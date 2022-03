Tutti i cani in cerca di famiglia a Brescia

Puntuale, come sempre, l'appuntamento mensile con i cani in cerca di famiglia del Canile Rifugio di Brescia. Siamo arrivati a marzo, alle porte della primavera: ormai superato l'inverno, ci sono ancora tanti amici a quattro zampe che cercano una casa e persone disposte ad accudirli. Qualcuno ce l'ha fatta, ne siamo contenti: ricordiamo Nonno Duck, adottato a luglio, e Black che è stato adottato invece a settembre. Anche questo mese sono tre i cani segnalati dai volontari del Canile Rifugio.

Gigi

Anni: circa uno

Sesso: maschio (castrato)

Taglia: medio-piccola

Su di lui: In canile da settembre, Gigi è un cagnolino giovanissimo ma totalmente ignorato a causa della sua timidezza. In realtà è vivace e allegro, si avvicina per un biscotto ma il contatto lo mette a disagio e non accetta volentieri il guinzaglio. Per lui è necessaria un'adozione con giardino sicuro e persone pazienti che pian piano gli infondano fiducia. Gradita ma non obbligatoria la presenza di un altro cane. Gigi non deve diventare adulto in canile! Diamo una possibilità a questo cucciolotto timidone. Per informazioni mandare messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Brad

Anni: circa due

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Brad è un concentrato di tante cose: energia, simpatia, dolcezza, goffaggine! Ama giocare con la palla, anzi ne vorrebbe tenere in bocca tre tutte insieme! E' un gran masticatore, e adora fare lunghe passeggiate. Non è compatibile con gli altri cani, pertanto chiede una famiglia che lo accolga come figlio unico e che si dedichi a lui con lunghe corse e tanti momenti di gioco. E' un cane adatto a famiglie dinamiche e con esperienza, che abbiano il tempo e la volontà di seguirlo e gestirlo. Necessari incontri conoscitivi in canile. E' un cane giovane e allegro e non merita di passare la sua gioventù in canile! Per informazioni mandare messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Mirka

Anni: circa due

Sesso: femmina (sterilizzata)

Taglia: media

Su di lei: La nostra dolcissima Mirka è in stallo casalingo ma cerca una casa definitiva che sia per sempre. A seguito di un malore in canile, un paio di mesi fa questa splendida lupetta di 2 anni era stata ricoverata e messa in terapia antiepilettica. E' quindi stata accolta da una coppia di ragazzi che la descrive come una cagnolina buonissima e gioiosa, che ama stare all'aperto, fare passeggiate e dormire al caldo. adora essere coccolata anche da chi non conosce, ed è molto dolce e socievole. E' compatibile con altri cani e anche con i gatti. Cerchiamo per lei una famiglia attenta e presente, che abbia tempo da dedicarle e che le garantisca le cure necessarie, grazie a cui non ha più avuto episodi convulsivi. Mirka è un vero tesoro e merita una vita lunga, sicura e felice. Visibile zona lago di Garda. Per informazioni mandare messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Da poche settimane ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: