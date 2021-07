Tutti i cani in cerca di famiglia a Brescia

Comincia da qui la nostra nuova avventura: come Bresciatoday.it vogliamo dare visibilità, voce e speranza agli animali che ancora cercano famiglia, in collaborazione con il Canile Rifugio di Brescia. L'appello è rivolto a chiunque abbia voglia di aprire la propria casa (e il proprio cuore) a un cane affettuoso e che ha tanto bisogno di amore e di affetto. Può bastare poco, per fare qualcosa di grande: un gesto di solidarietà e di responsabilità, ma che può cambiare la vita (e non solo la tua).

Nonno Duck

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Taglia: grande

Genere: pastore

Su di lui: Adozione del cuore. Un pastore anziano trovato vagante sul territorio, non abituato al guinzaglio, non abituato alla vita in casa e con un'ipertensione polmonare sembra non interessare a nessuno. Duck ha bisogno di un giardino in sicurezza e un luogo coperto dove poter dormire la notte. Per favore, è un cane che chiede solo un po' di pace e di passare il tempo della vita che gli resta dignitosamente, in una famiglia, amato e curato. Non condannatelo, non lasciate che sia uno di quei cani che non conoscono il lieto fine.

Boil

Anni: circa 5

Sesso: maschio

Taglia: media

Genere: molosso

Su di lui: Arrivato quando era solo un cucciolone, a lui non è mai stata data una possibilità, ed è purtroppo cresciuto in canile. E' un molossino dal carattere riservato ma molto curioso, anche se ha bisogno di conoscere le persone per potersi fidare almeno un minimo, la fiducia che basta per venire a prendersi un biscotto dalle mani ed accettare qualche bella coccola. Sta imparando pian piano ad andare al guinzaglio, cosa che fino a poco tempo fa lo spaventava molto, ma è un cane che impara velocemente e che ha tanta energia, che adora correre nello sguinzagliatoio insieme alla sua compagna di box. Boil cerca qualcuno con cui poter finalmente condividere la vita, che abbia un poco di tempo e pazienza per affrontare un percorso di conoscenza in canile.

Argo

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Taglia: media

Genere: drathaar

Su di lui: Argo viveva in famiglia ed era ben seguito a livello veterinario, ma per qualche motivo hanno deciso di rinunciare a lui e così ora vive in canile, condividendo il box con una femmina. Ultimamente é dimagrito molto, passando da 26 a 19 kg attuali. Stamattina ha eseguito alcuni esami e per fortuna sembra si tratti semplicemente di una parassitosi per cui abbiamo iniziato subito la cura. Confidiamo che riprenda velocemente peso. Nonostante ciò lo stress e la sofferenza della vita in canile si legge chiaramente nel suo sguardo. Argo si è comportato benissimo dal veterinario, attendendo pazientemente gli esiti. Fa il seduto e dà la zampa. É un cane da caccia, quindi molto curioso di tutto e non compatibile con gatti.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 14. Per informazioni: