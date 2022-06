Tutti i cani in cerca di famiglia a Brescia

Brad, Sansone e Lego: sono i cani in cerca di famiglia segnalati questo mese dal Canile Rifugio di Brescia. E' un nuovo appuntamento con la nostra rubrica che ormai da quasi un anno cerca di dare aiuto e visibilità agli amici a quattro zampe che sono in cerca di una casa. Soprattutto in un periodo critico come quello estivo, da maggio/giugno in poi, quando per svariati motivi aumentano gli abbandoni di animali (e di cani).

“Come sempre in questo periodo dell'anno – fanno sapere dal Canile Rifugio – purtroppo le adozioni diminuiscono e le richieste di cessioni aumentano. Per questo è importante far conoscere le realtà dei canili e gli ospiti che attendono una nuova famiglia”.

Brad

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Brad è un concentrato di tante cose: energia, simpatia, dolcezza, goffaggine! Ama giocare con le palline, anzi ne vorrebbe tenere 3 insieme! e' un gran masticatore. Non va d'accordo con altri cani, cerca una famiglia che si dedichi solo a lui, con lunghe corse, tanti momenti di gioco e tempo per l'educazione. Per informazioni mandare messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Sansone

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Sansone è il nostro gigante buono, purtroppo rientrato da due affidi. e' un cane molto sensibile, ha bisogno di presenza e competenza, di spazi adeguati e lunghe passeggiate. Lo affidiamo come cane unico perché seppur compatibile con femmine, nelle due adozioni precedenti ha mostrato intolleranza verso le cagnoline già presenti in famiglia. E' un pastore con istinto da guardiano ed è un agile saltatore (nonostante la mole) pertanto è necessaria una recinzione adeguata. Per informazioni mandare messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Lego

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Lego, il nostro ciuchino come lo chiamiamo noi, è un giovane cane di taglia media, ed è già un cane incompreso. La sua esuberanza spaventa forse, ma non è colpa sua. Lego infatti da cucciolo non è stato seguito ed educato correttamente, ed ora ha un approccio verso il mondo molto energico, ma lo fa solo per gioco ed entusiasmo! Cerchiamo per il nostro ciuchino Lego una famiglia presente e dinamica, a cui piacciano un pò i cani matti, pronta a impegnarsi a seguire un percorso educativo insieme a lui, una famiglia che lo aiuti a crescere e maturare. Una famiglia che scelga di dare una nuova vita proprio a lui. Per informazioni mandare messaggio Whatsapp al 338 1713874 o 346 3856600.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Lo scorso autunno ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: