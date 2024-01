André, Isa e Lupin: sono i cani di Brescia che cercano ancora una casa

È iniziato un nuovo anno. Tutti si augurano sia un grande 2024: anche gli amici a quattro zampe del Canile Rifugio di Brescia che ancora cercano una casa e una famiglia che li possa accudire. Anno nuovo, tradizioni consolidate: riproponiamo il consueto appuntamento con le adozioni del mese, con l'appello rilanciato dai volontari della struttura di Via Girelli, gestita da più di 20 anni dall'associazione Sos Randagi. Per tutte le informazioni del caso non mancano i numeri di telefono d contattare. Per chi volesse visitare il canile: la struttura è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 14, anche il sabato e la domenica.

André

Età: circa 3 anni

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Recuperato vagante e in evidente stato di denutrizione, André cerca una famiglia con un cuore grande quanto il suo, che lo tenga in casa e gli dia ciò che probabilmente non ha mai avuto. Sapessero cosa si sono persi gli esseri umani che ti hanno “perso”, riferiscono i volontari: “Quanta dolcezza e voglia d'amore trasmessi, nemmeno l'ignoranza di alcuni umani ti ha tolto l'indole amabile che ti rappresenta”. Per info e candidature messaggio Whatsapp ai numeri 338 1713874 – 346 3856600 – 371 5451578.

Isa

Età: circa 10 anni

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Pastore tedesco femmina, anziana, appena arrivata in canile: ha davvero bisogno di un veloce riscatto. Adottate i cani anziani, siamo in pieno inverno: non meritano di passarlo in un box. I volontari la stanno curando ma, dicono, “sicuramente il calore di una famiglia l'aiuterebbe a guarire più in fretta”. Per info e candidature messaggio Whatsapp ai numeri 338 1713874 – 346 3856600 – 371 5451578.

Lupin

Età: circa 1 anno

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Arrivato dal Sud in cerca di fortuna, Lupin ha il manto focato e uno sguardo dolcissimo, ama le coccole e il contatto fisico. Sta imparando un po' alla volta ad uscire in passeggiata. Da verificare compatibilità con altri cani maschi, obbligo di castrazione in età idonea a carico dell'adottante. Per info e candidature messaggio Whatsapp ai numeri 338 1713874 – 346 3856600 – 371 5451578.

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi di Brescia è stata fondata nell'ottobre del 2000: è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla passione comune di più persone che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati, ma è impegnata in prima linea in campagne di sensibilizzazione e informazione alla popolazione, anche attraverso punti informativi e banchetti presenti sul territorio del Bresciano. Ogni cane di Sos Randagi, per quanto amato e coccolato, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana che li coccoli e li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli: sono ospitati anche e soprattutto cani adulti, già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di riprendere fiducia nel genere umano. Non tutti sono belli, a volte neanche molto simpatici: ma sono vivi, e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo, chi opera nel Canile Rifugio è in primo luogo un punto di riferimento per i cani: impara a conoscerli e a capirne i bisogni, in modo da indirizzare al meglio di eventuali aspiranti adottanti. Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest: è aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni e contatti 371 5451578 oppure info@canilerifugiobrescia.it.