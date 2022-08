Blitz, Iron, Judy e Stella: i cani di Brescia in cerca di una nuova casa

C'era un tempo in cui il pastore tedesco era considerato il cane per eccellenza: tutti lo volevano, lo cercavano, lo acquistavano. Purtroppo però, come spesso accade, la moda è passata e ora nei canili ce ne sono parecchi: tanti, troppi. Comincia così il nuovo appello del Canile Rifugio di Brescia, gestito dall'associazione Sos Randagi, che dopo la denuncia sugli abbandoni soprattutto estivi - un problema mai risolto - segnala i pastori tedeschi, ospiti nella struttura di Via Girelli, che ancora cercano casa.

"Anche i cani di razza vengono abbandonati - fanno sapere i volontari del canile - e spesso non è nemmeno così semplice, come si pensa, trovare una nuova famiglia per loro".

Blitz

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Pastore tedesco adulto, è un'adozione urgente, in canile da mesi sta subendo lo stress della mancanza di un proprietario che gli faccia da guida e una casa da venerare come i pastori sanno fare benissimo. In box è molto dimagrito, continua a ribaltare la ciotola dell'acqua e a distruggere qualsiasi cosa abbia a portata di bocca.Si tranquillizza molto in passeggiata e seppur energico è obbediente e docile. Ama giocare con le palline ed è bravo con tutte le persone. Valutiamo la convivenza con femmina buona ma può essere figlio unico. Lo affideremo castrato. Ridategli la serenità che ha perso: vederlo così angosciato è davvero triste. Per info 338 1713874 o 346 3856600 anche messaggio Whatsapp.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Judy e Stella

Anni: 7 e 5

Sesso: femmine

Taglia: grande

Su di loro: Che coppia meravigliosa quella di Judy e Stella, mamma e figlia, bellissime pastorine tedesche di buon carattere con le persone, tra di loro vanno d'accordo ma non sono compatibili con altri cani o gatti. Sono in canile da mesi ma purtroppo nessuno si è mai mostrato interessato a loro, nonostante siano cagnolone splendide, dolci ma vivaci, che adorano le passeggiate e attendono solo la loro seconda possibilità. Sarebbe un sogno un'adozione di coppia ma per due ottime soluzioni le separeremo. Per info 338 1713874 o 346 3856600 anche messaggio Whatsapp.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Iron

Anni: circa 7

Taglia: grande

Su di lui: Pastore tedesco cresciuto in cascina, ha poi manifestato intolleranza verso una persona. Non ne conosciamo il motivo ma ciò ha scatenato aggressività verso quella persona e Iron è stato così allontanato dalla sua casa. Soffre moltissimo la permanenza in box, ha estremo bisogno di contatto umano, la solitudine lo innervosisce, ormai è in canile da un anno. Per lui cerchiamo casa con bel giardino cintato e famiglia adulta e competente che lo gestisca al meglio. Non merita di invecchiare e morire in un box, con il contesto idoneo sarà un compagno super fedele.

Per info 338 1713874 o 346 3856600 anche messaggio Whatsapp.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. Lo scorso autunno ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto tutti i giorni, anche sabato e domenica, dalle 11 alle 14. Per informazioni: