Tutti i cani in cerca di famiglia a Brescia

Secondo appuntamento con la nostra nuova rubrica, per dare visibilità, voce e speranza agli animali che ancora cercano famiglia, in collaborazione con il Canile Rifugio di Brescia. Alla prima uscita è andata bene, benissimo: il bellissimo Nonno Duck ha trovato casa! Ma ci sono ancora Boil e Argo in cerca di qualcuno che se ne prenda cura. E così anche per i quattro cucciolotti che trovate di seguito: l'appello è rivolto a chiunque abbia voglia di aprire la propria casa (e il proprio cuore) a un cane affettuoso e che ha tanto bisogno di amore e di affetto. Un gesto di solidarietà e responsabilità, che cambia la vita.

Walt

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Taglia: medio/grande

Genere: pointer

Su di lui: Walt è un incrocio pointer davvero molto attivo, allegro, esuberante e dinamico, sa andare al guinzaglio, è abituato in casa ed è compatibile con altri cani femmine previo incontro conoscitivo. Estramamente vorace col cibo, ha un'amore spassionato per le palline con cui ama giocare. Il tuo portamento elegante e la tua vivacità però, caro Walt, non possono nascondere la malattia. Dopo vari accertamenti abbiamo scoperto che Walt soffre di epilessia. Ora sotto terapia, purtroppo questi attacchi epilettici rendono Walt un cane imprevedibile. Speriamo che con la terapia in atto possa migliorare e trovare una famiglia consapevole e una sistemazione idonea. Walt non è un cane per tutti, è un cane epilettico che necessita di cure e una gestione consapevole e adeguata. Se pensi di potergli dare la chance di una vita fuori dal canile, non esitare a contattarci e venire in struttura a conoscerlo di persona. Anche Walt merita una possibilità.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Tosco

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Taglia media

Genere: meticcio

Su di lui: Anche Tosco, dopo tanto impegno e tanto lavoro aspetta la sua occasione per trovare la sua famiglia per sempre. Adora le lunghe passeggiate e fare il bagno nel fiume, un cane allegro e dinamico che merita una nuova vita. Venite a conoscerlo, vi aspetta in canile!

Info: Canile Rifugio di Brescia

Lara e Perla

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Su di loro: Due sorelle arrivate anni fa, quando erano solo delle cucciolotte trovate vaganti in Sicilia, sono cresciute in canile. Molto timide e diffidenti con l'essere umano, hanno molta paura del mondo esterno poiché non hanno avuto la possibilità di conoscere altro a parte l'ambiente del canile. Stiamo lavorando con loro per fargli recuperare la fiducia nell'essere umano e nel mondo, ma tutto questo è inutile se non troveranno casa! Stanno imparando a conoscere il guinzaglio, vanno d'accordo con i loro simili. Cercano adozione con persone consapevoli, attente e disponibili a incontri conoscitivi in canile e inserimento a casa, seguite dalle volontarie. E' fondamentale che vivano in un contesto assolutamente sicuro senza vie di fuga, senza bambini. Adottabili separatamente.

Info: Canile Rifugio di Brescia

Il Canile Rifugio di Brescia

L'associazione Sos Randagi Brescia, fondata nell'ottobre del 2000, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi. L'obiettivo primario è l'affido coscienzioso dei cani abbandonati. L'associazione si impegna sempre di più a fare campagne di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popolazione, anche attraverso punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di Brescia. Ogni cane dell'associazione Sos Randagi per quanto amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare una propria casa, una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

Tra di loro non ci sono solo cuccioli! Sono ospitati infatti anche e soprattutto adulti già traditi da qualcuno, che hanno bisogno di poter riprendere fiducia nel genere umano. Non sono tutti belli e a volte non sono neanche molto simpatici. Ma sono vivi e quindi tutti meritevoli di rispetto e di una nuova occasione. Per questo motivo chi opera nella nostra struttura è in primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani; impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Il Canile Rifugio di Brescia si trova in Via Girelli 6, vicino all'uscita autostradale di Brescia Ovest. E' aperto dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 14. Per informazioni: