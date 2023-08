Il mese record per l'abbandono degli animali: cosa fare con #SalvaUnAmico

Il mese di agosto, ne avevamo scritto anche un anno fa, è uno dei periodi più a rischio per l'abbandono di animali: il network Emergenza24 ricorda che da giugno a settembre è attivo il numero 392 5220090 (sms o Whatsapp solo testo, niente messaggi vocali) contro l'abbandono di animali o per segnalare maltrattamenti su animali. I numeri purtroppo parlano da soli: si stimano oltre 60mila casi di abbandono, in Italia, nei soli mesi estivi.

Per contrastare il fenomeno degli abbandoni estivi e il maltrattamento di animali Emergenza24 ha avviato dal 2012 una campagna denominata #SalvaUnAmico e dal 2018, grazie alla collaborazione di Hill’s Pet Nutrition Italia e Amici di Casa Coop ha attivato un numero telefonico raggiungibile 24 ore su 24. In costante contatto con le autorità competenti che si occupano del recupero degli animali, associazioni e volontari, attraverso il numero 392 5220090 i cittadini potranno segnalare casi di animali in imminente pericolo, vaganti sulla strada, lasciati chiusi in auto sotto il sole o in altre situazioni a rischio e verranno utilizzati i social come strumento di mobilitazione e pronta risposta.

Il "triage" di #SalvaUnAmico

Date le numerose segnalazioni e al fine di organizzare al meglio le attività Emergenza24 ha identificato per #SalvaUnAmico un semaforo, in gergo “triage”, in grado di indicare la severità delle situazioni.