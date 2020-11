L’appello dell'imprenditore bresciano Andrea Bosetti: "aiutiamo l’economia con il passaparola digitale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’imprenditore bresciano Andrea Bosetti, esperto social media coach, lancia l’appello sui suoi canali social e subito la comunità risponde a gran voce ( con oltre 1.4 milioni di impression su Instagram!) Ecco il testo apparso nei giorni scorsi: “Come aiutare le attività Non sarà tanto, non sarà abbastanza, ma possiamo farlo! Senza poter fare niente altro, per quello che riguarda la mia professionalità, nel mio piccolo oggi posso trasmettere questo! Si chiama Referral Marketing, in italiano Passaparola Digitale. Inutile usare i social per lamentarsi, anche se vi è diritto, inutile usare i social solo per guardare, inutile usare i social per svago.

Iniziamo a comunicare. Come? Un piccolo esercizio per tutti: 36 milioni di Italiani utilizzano Facebook 20 milioni di Italiani utilizzano Instagram Utilizzano? Ni... guardano... Come facciamo allora a dare una mano alla situazione? Ognuno di noi, nel rispetto di tutti, nelle sue possibilità continuerà a consumare, ad acquistare e ad accedere ai servizi di necessità che sono consentiti oggi.

Cosa possiamo fare? Quando ordiniamo una pizza, un piatto, quando andiamo a ritirare una cena d’asporto, quando ordiniamo un oggetto da un sito: prendete il cellulare, fate una foto, mettetela su su instagram e Facebook taggando quell’attività e consigliandola. State facendo referral marketing ed in questo momento può aiutare. Condividi i tuoi consumi...è gratis! La comunicazione social corre veloce!! Ve lo prometto, funzionerà.

Dalla sua pubblicazione, l’appello cosa ha ottenuto? Ecco qualche dato molto significativo: 1.4 milioni di impression su instagram; oltre 400 ristoranti consigliati; oltre 300 stories condivise. Ecco cosa dichiara Bosetti alla luce di tali dati: “L’esperienza di questi anni mi ha fatto capire che i social fanno informazione e creano relazione, una potenza inespressa incredibile da utilizzare adesso più che mai con urgenza. L’iniziativa è di caratterenazionale e parte da un semplice processo mentale: esigenza – problema - strumento - soluzione La comunicazione è oggi alla portata di tutti e la mia competenza è a disposizione di tutte le realtà economiche del Paese come aiuto concreto. Insieme possiamo farlo, possiamo farcela!”

