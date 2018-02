Menopausa: problemi, tabù e soluzioni, una conferenza al femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Poter parlare finalmente in libertà, da donne a donne, dei problemi della Menopausa, come sessualità, 'vampate', aumento di peso, incontinenza urinaria (a soffrirne sono oltre 2 milioni in Italia): è questa l'occasione offerta da Riducella, il metodo fondato su principi di naturopatia e basato sull'utilizzo di sali minerali essenziali ionizzanti che fa perdere dai 20 agli 80 cm a seduta in tutto il corpo, portato in Italia dall'imprenditrice bresciana Germana Guarino.

L'appuntamento è a Brescia venerdì 9 febbraio dalle 18.30 alle 20,30 (via Solferino 55, Associazione Mepai e a seguire Cocktail in via Solferino 32/A ). Intervengo la giornalista e scrittrice di best seller Elena Mora che presenta il suo nuovo libro 'Menopausa più vita' (già in ristampa), la Dott.ssa Sara Lancetti e le esperte del metodo Riducella, promotore dell'iniziativa.

L'evento è aperto a tutti e gratuito. Il 'grande cambiamento' che sopravviene nella vita di tutte 'a una certa età' oggi può essere affrontato con serenità facendosi aiutare dai professionisti e con il supporto dei rimedi naturali, 'fino a scoprire che c'è ancora una intera vita da inventare e godere appieno', come spiega Elena Mora nel suo volume, che a tre mesi dalla pubblicazione è già alla prima ristampa. Il successo del libro di Elena Mora fa emergere il desiderio delle donne di vivere la menopausa come una passaggio verso nuovi equilibri e non più come l'inizio di una deriva.

"Oggi non ha più senso tacere per pudore o vergogna sul disagio della secchezza vaginale o dell' incontinenza urinaria - aggiunge la dott.ssa Lancetti, ginecologa -, perché abbiamo strumenti e trattamenti che possono risolvere facilmente anche questi fastidi". "E la natura offre rimedi pratici ed efficaci - conclude Germana Guarino - per vivere con fiducia e ottimismo il proprio corpo. Riducella, fin dalla prima seduta, dà risultati sensibili in termini di drenaggio linfatico, tonificazione, azione antistress, bodystyling e rassodamento petto e natiche o delle parti più bisognose di ridimensionamento. E si avverte subito una sensazione generale di benessere grazie all' apporto importante di sali minerali poiché la menopausa ne rallenta l'assorbimento”