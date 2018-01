Vincere il diabete ai blocchi di partenza: a Brescia un convegno aperto al pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella città di Brescia, o, più precisamente, “#nelcuoredibrescia”, si terrà il prossimo 29 gennaio un incontro aperto al pubblico, volto ad analizzare e condividere le migliori strategie difensive contro una patologia fortemente invalidante: il diabete. Il luogo scelto da Synlab per approfondire questa tematica è il nuovo centro prelievi di via Marconi 9/11

. A partire dalle ore 18:30, Umberto Valentini - Direttore U.O. Diabetologia ASST Spedali Civili di Brescia, già Presidente di Diabete Italia, una delle voci più autorevoli nella gestione di questa patologia e nell’educazione terapeutica del paziente diabetico, vestirà il ruolo di relatore accanto a Cosimo Ottomano – Deputy CMO (Chief Medical Officer) di Synlab Italia. Durante la serata si guarderà alla complessità del diabete: una malattia potenzialmente causata da differenti fattori che possono richiedere terapie diversificate e più o meno invasive. “Vincere il diabete ai blocchi di partenza” –questo il titolo del convegno–, è possibile: saremo orientati, per farlo, tra validi espedienti che, in molti casi, permettono di allontanare il rischio di malattia, accorgimenti per tenere a bada la patologia anche per anni e il ruolo di condizionamenti genetici e stili di vita nella prevenzione.

L’incontro, al quale seguirà un rinfresco, è a partecipazione libera e gratuita; è solo richiesta l’iscrizione attraverso la Segreteria Organizzativa: Sig. Igor Schiavon 030.2316223 – igor.schiavon@synlab.it. “Vincere il diabete ai blocchi di partenza” è il terzo incontro organizzato da Synlab nella città di Brescia da quando, nel mese di settembre, l’ex punto prelievi di Via Cipani venne trasferito in via Marconi. L’impegno è quello di condividere con la comunità medico-scientifica del territorio e i cittadini un fitto calendario di eventi finalizzati a informare e formare il pubblico su argomenti di salute attuali e di interesse comune, rinnovando, giorno dopo giorno, il dialogo già avviato da anni con la città.