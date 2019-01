Provaglio d’iseo: la sosta sulle strisce blu si paga con lo smartphone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dal proprio smartphone grazie all’App Postepay e agli innovativi servizi PostePay+. A Provaglio d’Iseo è disponibile questa funzionalità scaricando l’estensione dell’App Postepay, cliccando sul simbolo “+” presente sulla schermata iniziale dell’App e abilitando la propria carta Postepay, in versione standard o Evolution. Gli oltre 6 milioni di clienti Postepay Evolution e Postepay Evolution Business possono inoltre pagare i propri acquisti direttamente con lo smartphone in tutti i negozi che accettano pagamenti contactless, grazie alla recente introduzione in App del servizio Google Pay. L’App Postepay si conferma tra gli “e-wallet” più utilizzati dagli italiani: sono circa 8 milioni i download finora eseguiti e sono oltre 2,7 milioni i clienti che già la utilizzano come portafoglio digitale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: https://postepay.poste.it/, mentre l’elenco dei comuni abilitati ai vari servizi è consultabile direttamente dall’App PostePay.