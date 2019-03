Brescia: parcheggio facile con la nuova app Paybyphone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

È fissato per l’8 marzo il lancio ufficiale nella città di Brescia della nuova applicazione “PayByPhone” per il pagamento digitale dei parcheggi su strisce blu: grazie all’accordo siglato da Sunhill Technologies del Gruppo Volkswagen con Brescia Mobilità, per le cittadine e i cittadini bresciani sarà sempre più semplice, sicuro e conveniente pagare attraverso il proprio smartphone la sosta in città, senza bisogno di contanti e secondo l’effettiva durata della sosta. Una data non casuale quella scelta per il lancio ufficiale: con un occhio di riguardo alla popolazione femminile sempre più multitasking, proprio a partire dalla ricorrenza della Festa della Donna PayByPhone, infatti, offrirà a tutti 5 Euro di credito da utilizzare per il pagamento della sosta.

Tutti coloro che vorranno testare gratuitamente l’innovativo servizio dovranno semplicemente scaricare la App “PayByPhone” sul loro smartphone e seguire le istruzioni per l’attivazione. “Brescia è tra le prime città in Italia a poter fruire del sistema PayByPhone, all’interno del nostro piano di sviluppo – sottolinea Marco Aldegheri, amministratore delegato di Sunhill Technologies Italy Gruppo Volkswagen. “Abbiamo pensato di fare un omaggio alla popolazione bresciana che potrà verificare la praticità della nostra App per una vita sempre meglio organizzata. Grazie alla liberalizzazione del mercato le amministrazioni comunali apprezzano sempre più la sinergia con fornitori di soluzioni avanzate affidabili per semplificare la vita dei cittadini e il nostro sistema PayByPhone è già utilizzato con successo in circa 400 città europee e nordamericane”.

Usare PayByPhone è molto facile e veloce: una volta scaricata la App, dopo la registrazione sul proprio smartphone, sia esso con sistema operativo iOS, sia Android, si avvierà la sessione di parcheggio in modo che la propria sosta venga riconosciuta dal sistema. Il pagamento della sosta avverrà in modo pratico e veloce, tramite carta di credito o SEPA (Single Euro Payments Area - Area Unica dei Pagamenti in Euro): con un semplice click del telefono sarà possibile pagare solo per i minuti effettivi di parcheggio grazie al sistema Start & Stop. PayByPhone permette inoltre di visualizzare i parcheggi più vicini al punto nel quale ci si trova e, se si ha poca familiarità con la città, è possibile anche salvare la posizione della propria auto per ritrovarla più facilmente. Info: https://paybyphone-italia.sunhill-technologies.com/