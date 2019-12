Borgosatollo: tre aste pubbliche per l’alienazione di aree di proprietà comunale a destinazione artigianale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Comune di Borgosatollo indice tre aste pubbliche per l’alienazione di aree di proprietà comunale a destinazione artigianale. Le aree si trovano in via del Canneto a Borgosatollo all’interno della zona artigianale del paese. Sul sito internet del Comune di Borgosatollo (www.comune.borgosatollo.bs.it) è possibile visionare i testi dei bandi, il disciplinare di gara e la documentazione richiesta per la partecipazione all’asta. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è lunedì 23 dicembre alle ore 18.30. Nell’asta è possibile presentare l’offerta per un unico lotto oppure per due o tutti e tre i lotti.

I valori delle aree sono stati calcolati da una perizia giurata effettuata da un professionista esterno e tutte le procedure amministrative sono seguite dall’Ufficio Ragioneria del Comune. Nel suo totale l’area ha un’estensione di 4.495 mq per un valore di vendita complessivo pari a 314.000 euro. Nella perizia presente sul sito internet è possibile poi visionare la suddivisione dei tre lotti e i relativi prezzi di base d’asta.

“Con la messa all’asta di questa area artigianale, oggi dismessa e non utilizzata per altro scopo, si vuole dare la possibilità a nuove realtà produttive di insediarsi in una zona artigianale ben servita dal punto di vista viabilistico e urbanistico in un contesto che si presta a dare vita a nuove realtà artigianali senza interferire con l’abitato e il centro storico del paese. Gli introiti delle alienazioni permetteranno all'amministrazione comunale di investire in nuovi progetti per tutta la cittadinanza senza dover ricorrere a finanziamenti esterni ed onerosi”. Frusca Marco – Assessore Urbanistica di Borgosatollo