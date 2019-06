Bedizzole: corso di formazione per dog sitter e dog walker

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Inizia a giugno il nuovo corso per l’addestramento di Dog Sitter e Dog Walker tenuto dall’Istruttore Andrea Grisi. Nel corso verranno trattati argomenti quali i comportamenti ed il carattere del cane, le regole sociali e di obbedienza, come comunicare con il cane, la gestione del gioco in casa e all’aperto e la risoluzione delle problematiche più comuni. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale. Il corso si terrà dal 10 giugno al 10 luglio (serale, di lunedì e mercoledì) presso il Centro Cinofilo Doctor Dog in via Palazzo 16 a Bedizzole. L’esame finale si terrà venerdì 12 luglio. Il calendario completo dei corsi, con dettagli quali località, orari e cosa portare è disponibile sul sito web dell’istruttore a questo link: https://www.andreagrisi.it/