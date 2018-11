Colletta alimentare per i detenuti delle carceri di Brescia

La Garante dei detenuti del Comune di Brescia - in collaborazione con l’Associazione Carcere e Territorio Onlus, l’Associazione Volca Onlus, L’Associazione UISP, Il Centro Culturale Islamico di Brescia, la Coop Bessimo e la Coop. Alborea - organizza una raccolta di generi alimentari da destinare ai detenuti dei due istituti di pena cittadini, in occasione delle festività natalizie.

Il gesto vuole essere espressione fisica di una vicinanza emotiva a chi, per una serie di ragioni, si trova a scontare una pena in carcere, lontano dai propri affetti e spesso in situazioni di difficile gestione, determinate dal crescente e preoccupante livello del sovraffollamento degli istituti di pena italiani.

Per la persona detenuta, infatti, risulta spesso difficoltoso poter acquistare beni dall’esterno a causa delle serie ristrettezze economiche nelle quali versa la maggioranza dei reclusi. Rendere, per certi versi, la carcerazione più umana, oltre ad essere un doveroso tentativo di conformarsi al dettato costituzionale, rappresenta una possibile strategia di abbattimento della recidiva, in un’ottica illuminata di gestione della pena che individua nel tempo della sanzione un laboratorio di ricostruzione di percorsi di legalità, piuttosto che un dannoso e inutile strumento di vendetta.

Il senso del coinvolgimento della collettività in questa iniziativa si muove, dunque, proprio verso questa direzione: avvicinare sempre più il mondo “libero” a quello privato della libertà, affinché il modello di una giustizia equa possa esprimere al meglio i suoi frutti in termini di riacquisizione di prezioso capitale sociale, al termine della pena.

La raccolta riguarda i seguenti generi alimentari:

- Pasta (Possibilmente in formato da 500gr)

- Riso (Possibilmente in formato da 500 gr)

- Zucchero (Possibilmente in formato da 1 Kg)

- Sale (Possibilmente in formato da 1 Kg)

- Farina (Possibilmente in formato da 1 Kg)

- Latte (Possibilmente in cartoni da 1Lt, lunga conservazione)

- Biscotti

- Cioccolata (Possibilmente in tavolette)

- Caffè (Possibilmente in confezioni da 500gr.)

Sarà possibile effettuare le consegne:

- dell’Associazione Carcere e Territorio Onlus di Via Borgondio (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.)

- dell’Ufficio del garante in via del Carmine 20 (lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

- della Coop. Alborea di via della Ziziola, 91B

La raccolta si chiuderà il giorno 5 dicembre 2018.