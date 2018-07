Verolanuova: Internazionali d’Italia di Supercross

Per gli appassionati di motocross il Motoclub Verolese ha organizzato anche quest’anno, con il patrocinio del comune un grande evento. Si correrà infatti a Verolanuova il 14 luglio, la seconda tappa degli Internazionali d’Italia di Supercross 2018. In via Lenzi, nell’ampio spazio adiacente alla piscina comunale, dalle ore 21:30.

Quattro le categorie presenti in gara, dalla 85cc e 125cc per gli junior, alle più grandi 250cc e 450cc. Una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo, con volti noti del supercross italiano e internazionale, dove non potrà mancare l’occasione di conoscere i piloti e vivere con loro l’emozione della gara.

Grande novità quest’anno evento nell’evento; esibizione di Freestyle all’interno del circuito.