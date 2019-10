Dall'arco al pattinaggio, tre stelle bresciane dello sport premiate dalla Regione

Da Regione Lombardia un riconoscimento ufficiale a tre atleti bresciani che, con i loro risultati in ambito sportivo, hanno portato lustro alla provincia di Brescia e a tutto il territorio lombardo. Si tratta della pattinatrice di Bagnolo Mella Valeria Barossi (campionessa europea di pattinaggio) e degli arcieri di Sarezzo Luca Nadali (medaglia d'oro nella categoria Compound Stile Libero e medaglia d'oro con la squadra nazionale) e Valentina Grazioli (medaglia d'oro a squadre femminile nello stile Longbow).



Alla cerimonia - tenutasi al Pirellone - hanno preso parte anche il governatore Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e l’assessore allo Sport Martina Cambiaghi.

A consegnare le medaglie di Regione Lombardia ai tre campioni è stata la consigliera regionale Simona Tironi: “da rappresentante del territorio di Brescia sono molto orgogliosa di questi grandi atleti, che con i loro successi hanno dato lustro alla nostra provincia e a tutta la Lombardia. Da sempre Regione Lombardia incentiva lo sport in ogni sua forma: è importante ribadire che non esistono discipline di serie A o di serie B. Ogni attività sportiva arricchisce chi la pratica, contribuendo al nostro benessere psicofisico. Impegno, disciplina, forza di volontà e tenacia sono valori indispensabili per chiunque pratichi uno sport: da parte nostra l’attenzione a questo ambito sarà sempre prioritaria. Complimenti ai tre atleti e un grande in bocca al lupo per il loro futuro, che confido sarà costellato di tanti altri successi”.