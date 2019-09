Rondinelle in festa: a Udine arriva la seconda vittoria in trasferta

Missione compiuta. Brillantemente. Allo stadio del Friuli il Brescia passa per 1-0 infilando tre preziosismi punti in classifica prima del proibitivo match di martedì contro la Juventus. Come già successo a Cagliari, le Rondinelle rubano palla e scena ai padroni di casa dell’Udinese, dominando soprattutto nella seconda e decisiva frazione di gioco. Le occasioni non mancano, ma a firmare l’unico gol di giornata, al 57’, è Romulo, con la complicità di De Maio.

Il primo tempo serve per prendere le misure e scaldare i motori: il vero show è nella ripresa. Al 6’ Brescia ha già l’occasione per passare in vantaggio con Donnarumma, che ruba palla a De Maio proprio davanti alla porta, ma la conclusione dell’attaccante delle Rondinelle viene parata da Musso. Poi tanti errori, in casa Brescia e Udinese, e poche reali chance di sbloccare lo score. Da segnalare la bella occasione avuta al 33’ dalle Rondinelle: Tonali serve Ayé, che si fa spazio, ma la conclusione è davvero da dimenticare.

Il ritmo si alza solo nella ripesa: al 50’ sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con una punizione di Jajalo, ma Joronen ci mette i pugni e protegge la porta. Tre minuti più tardi tocca alle Rondinelle creare scompiglio nella difesa avversaria, con Bisoli che si smarca in area e tira di sinistro: Musso però ci arriva e para.

Decisivo il golo di Romulo

Poco male, al 57’ Romulo piazza un destro da 20 metri, la deviazione di De Maio spiazza Musso e arriva il gol del vantaggio del Brescia. Al 73’ Sabelli, da corner, si rende pericoloso: ma Musso respinge la palla sopra la traversa. Brescia ci crede e prova ad aumentare il vantaggio: al terzo minuto di recupero Tonali libera Matri, ma ill suo destro viene deviato da Jajalo. L’udinese però non riesce a pareggiare e le Rondinelle posso brindare al secondo successo della stagione.