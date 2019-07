Tifoso cala le braghe e mostra il sedere, ciclista bresciano lo sculaccia

Decine e decine di persone assiepate lungo la strada, a fare festa e ad attendere il passaggio dei corridori, per incitarli, ma non solo. Tra i tantissimi appassionati - e non - che domenica hanno assistito in diretta al passaggio della carovana del Tour de France c'era anche qualcuno che ha oltrepassato i limiti del consentito.

Nulla di grave, un gesto goliardico che però non è andato giù al corridore bresciano Sonny Colbrelli. È successo domenica, durante la nona tappa del tour, vinta in volata il sudafricano Impey. Mescolato tra la folla festante, un uomo ha atteso il passaggio del folto gruppo, si è girato di spalle e poi si è calato le braghe, mostrando il sedere ai corridori.

Un gesto ripreso dai cellulari di chi era a pochi metri di distanza, ben poco gradito al velocista del team Bahrein-Merida che si è accorto dello scherzo e ha avuto la prontezza di rifilargli una sonora sculacciata sul sedere, come si vede nel video pubblicato sul sito de La Gazzetta dello Sport tanto da lasciare il segno delle 5 dita sulle natiche del tifoso.