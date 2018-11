Tennis, Marco Guerini è il re del castello: tris di successi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La doppietta singolare-doppio nell’edizione 2017 del torneo sociale del Tennis Forza e Costanza era già un risultato di grande spessore per lui, ma c’era una finale persa nel doppio misto a lasciare comunque un pizzico di amaro in bocca. Un dispiacere che Marco Guerini ha completamente dimenticato dodici mesi più tardi, grazie a un incredibile assolo che l’ha reso di nuovo il grande protagonista della manifestazione, giocata quasi interamente sui campi del Castello. Il consigliere del club bresciano, nonché da anni capitano della formazione di Serie C, si è confermato in singolare, spuntandola per 6-3 6-4 nella finale contro Maurizio Capra; poi ha fatto lo stesso vincendo per il quarto anno consecutivo il torneo di doppio maschile, di nuovo insieme a Federico Montuschi (battuta per 6-3 6-1 la coppia Mori/Pedrini); e quindi ha calato uno splendido tris grazie al doppio misto. Lo scorso anno, in coppia con Costanza Bossoni, fu costretto ad arrendersi al duo Benevolo/Finardi, mentre stavolta, insieme a Irene Ballabio, ha completato il “triplete” per dirla col gergo calcistico.

I due hanno avuto la meglio con un doppio 6-3 nella finale contro Stefano Gavazzi e Laura Schiffo, cogliendo un successo che ha regalato a Guerini un traguardo che chiunque, in futuro, potrà solo eguagliare. Nel singolare femminile, invece, il titolo è andato a Mara Paterlini, capace di riscattare la sconfitta nella finale della scorsa edizione.

Si era arresa a Silvia Barni per 10/7 al long tie-break (che sostituisce il terzo set), mentre stavolta al fotofinish l’ha spuntata lei, battendo Ines Prandelli per 3-6 6-4 10/8. Ma quest’ultima s'è potuta comunque consolare con la vittoria nel doppio: in finale, in coppia con Erika Pedretti, la Prandelli ha avuto la meglio per 6-4 6-2 sul team Baini/Ballabio. “Il torneo sociale - ha detto Alberto Paris, direttore tecnico del Forza e Costanza - è molto importante per noi e ha vissuto un’altra edizione di successo, con tantissimi giocatori. Eccetto i membri della squadra di Serie C, l’hanno disputato tutti i soci più competitivi. Idem dicasi per quanto riguarda il tabellone femminile: erano tutte più agguerrite che mai”. Buon segno: vuol dire che il tennis in Castello sta via via diventando un appuntamento sempre più atteso e ambito.

TORNEO SOCIALE 2018, TUTTE LE FINALI Singolare maschile: Marco Guerini b. Maurizio Capra 6-3 6-4 Singolare femminile: Mara Paterlini b. Ines Prandelli 3-6 6-4 10/8 Doppio maschile: Guerini/Montuschi b. Mori/Pedrini 6-3 6-1 Doppio femminile: Pedretti/Prandelli b. Baini/Ballabio 6-4 6-2 Doppio misto: Ballabio/Guerini b. Gavazzi/Schiffo 6-3 6-3

