Tennis, Georgia Brescia impeccabile a Lumezzane: suo il memorial Primo Perotti

Era la grande favorita della vigilia del “Memorial Primo Perotti - 10° Anniversario”, e Georgia Brescia non si è accontentata di una vittoria qualsiasi. Sui campi in sintetico del Tennis Club Lumezzane la monzese si è presa il titolo dominando, con appena sei giochi persi in tre incontri, come a voler 'far pesare' i suoi trascorsi fra le prime 200 della classifica Wta. Ma anche per rimarcare un futuro che, a 22 anni, può ancora essere molto interessante. E poi c'era il fattore campo da onorare, perché Georgia è tesserata proprio per il Tc Lumezzane, trascinato pochi mesi fa fino a uno storico approdo in Serie A1 grazie a due promozioni consecutive. Malgrado la presenza di una ventina di giocatrici di Seconda categoria, capaci di regalare tanti incontri di livello, la 2.1 lombarda ha incontrato poche difficoltà, battendo nei quarti Stefania Imolesi per 4-1 4-1, e poi superando prima Valentina Urelli Rinaldi e poi Giuliana Bestetti. In entrambi i casi è finita 4-2 4-0, con la Brescia brava a prendersi il set d’apertura e poi dilagare, fino a conquistare il titolo e la fetta più corposa dei 1.000 euro di montepremi. Alla Bestetti, finalista, è andato invece un premio alla memoria di Carlo Piceni, per anni giudice arbitro degli eventi del Tc Lumezzane.

“Siamo molto felici di come è andato il torneo - ha detto Nerina Bugatti, presidente del club -, perché oltre a un tasso tecnico piuttosto alto c’è stata una grande risposta del pubblico, molto più numeroso degli anni precedenti”. Significa che la formula 'rodeo' piace, e gli appassionati hanno fame di tennis di qualità. RISULTATI Singolare femminile. Quarti di finale: Brescia b. Imolesi 4-1 4-1, Urelli Rinaldi b. Pauzzi 4-2 4-2, Scotti b. Muzzolon 5-3 4-1, Bestetti b. Stuani 4-0 4-1. Semifinali: Brescia b. Urelli Rinaldi 4-2 4-0, Bestetti b. Scotti 4-0 4-1. Finale: Georgia Brescia b. Giuliana Bestetti 4-2 4-0.