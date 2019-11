Maxi-tamponamento: paura per Sofia Goggia, traffico paralizzato per 7 km

C'è anche la nota sciatrice lombarda Sofia Goggia, 26 anni, tra gli automobilisti coinvolti nell'incidente stradale di giovedì mattina sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra Sirmione e Desenzano del Garda, in territorio desenzanese e in direzione Milano. Sono tre i veicoli interessati dal “fragoroso” tamponamento, in terza corsia.

Non è chiara la dinamica dell'accaduto, affidata agli agenti della Polizia Stradale. Quattro le persone coinvolte: un uomo e una donna di circa 70 anni, una donna di 40 e appunto Sofia Goggia, 27 anni da compiere tra una settimana esatta.

Code fino a 7 chilometri in autostrada

Per fortuna rimasta illesa, così come gli altri automobilisti: in via precauzionale, sul luogo dell'incidente sono state inviate l'automedica e un'ambulanza. Inevitabili le code e i rallentamenti, su quella che a conti fatti è l'autostrada più trafficata d'Italia. Tutto è successo poco prima delle 9.30: ci sono volute almeno un paio d'ore prima che la situazione traffico rientrasse nella norma.

Nel frattempo si sono formate code fino a 7 chilometri. Non è la prima volta che Goggia rimane coinvolta in un'incidente stradale: era finita fuori strada in primavera, al Sestriere. Anche in quel caso, per fortuna, nulla di grave. Nata a Bergamo nel 1992, Goggia è stata campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, poi argento e bronzo ai Mondiali, vincitrice della Coppa del Mondo.