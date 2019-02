Skipass Lombardia, Cambiaghi: "Con la tessera si evitano code e si paga a consumo, 980 km sciabili e 223 impianti"

La Lombardia è una delle prime regioni in Italia ad aver ideato e realizzato una tessera 'pay per use' che permette di evitare le code, 'SkipassLombardia', per sciare quanto si vuole e pagare, la sera, con addebito su carta di credito, esattamente per quanto si ha sciato sciato. Un progetto che mette in rete il sistema montano e sciistico lombardo collegando in un'unica proposta 22 località e 223 impianti, offrendo 980 chilometri sciabili e 55 mila metri di dislivello.

Il progetto è realizzato con Anef Ski, il Consorzio delle aziende che si occupano in Lombardia degli impianti a fune. Un settore che vede a livello regionale impegnate 44 società, con 223 impianti (skilift, tappeti, seggiovie, telecabine e funivie) con più di 100 milioni di euro di fatturato diretto, 800 persone impiegate direttamente su oltre mille chilometri di piste.Con 'SkipassLombardia', inoltre, si può usufruire della promozione 'Free Skipass 2019', che permette ai giovani lombardi 'under 16' di sciare gratis negli ultimi due week end di marzo (sabato 23 e domenica 24, sabato 30 e domenica 31 marzo).

"Continuiamo a mettere in atto - ha spiegato Cambiaghi - azioni mirate a facilitare l'avvicinamento dei giovani alla pratica degli sport invernali in raccordo con gli enti locali e i gestori degli impianti. A 'SkipassLombardia' abbiamo voluto affiancare 'Free Skipass 2019' per favorire l'utilizzo gratuito degli impianti di risalita ai ragazzi fino ai 16 anni. Si tratta di un ulteriore intervento che tiene conto che si avvicina la decisione sulla candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Olimpici Invernali del 2026". Al progetto hanno aderito tutte le stazioni sciistiche della Regione: Ponte di Legno e Tonale, Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva, Aprica, Maniva Ski, Alpe Teglio, Schilpario, Presolana e Monte Pora, Montecampione, Piani di Bobbio e Artavaggio, Skiarea Valchiavenna, Valmalenco, Foppolo e Brembo Ski, Colere, Lizzola, Piazzatorre, Oga, Selvino, Spiazzi di Gromo, Valgerola, Val Palot, Valdidentro e Borno - Monte Altissimo.

Lo skipass può essere attivato registrandosi sul sito www.skipassLombardia.it. È necessario richiedere la tessera e inserire una carta di credito valida (anche le prepagate) come garanzia. Nei due weekend della promozione 'Free Skipass 2019', rivolta agli 'under 16', dalla carta di credito ovviamente non verranno fatti prelievi. I ragazzi o i loro genitori possono registrarsi tramite sia il sito web www.skipasslombardia, sia l'apposita app Snow.App presente sugli store per Android o per Apple.