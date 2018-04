Coppa Italia Cadetti: Lorenzo Rossi e Dario Schiavo a Casale Monferrato

Lo scorso sabato, i giovani fiorettisti della Schermabrescia Omarlift hanno disputato in terra piemontese l’importante gara nazionale di Coppa Italia Cadetti, che ha visto in pedana 1500 atleti in 3 giorni.

Accompagnati in gara dal maestro Giacomo Fanizza, gli atleti Schiavo e Rossi hanno iniziato la loro competizione nella fase a gironi con — rispettivamente — 4 e 3 vittorie su 5 assalti complessivi, ottenendo così un buon posizionamento nella classifica provvisoria post fase eliminatoria.

Grazie alle numerose vittorie in girone, Dario ha saltato di diritto il primo assalto diretto, mentre Rossi si è imposto con grinta per 15-11 contro il romano D’Anna.

La gara degli atleti bresciani si è poi conclusa ai piedi del tabellone dei 32: “I ragazzi hanno tirato bene, ma sono entrati ‘in partita’ tardi — ha commentato a caldo del tecnico Fanizza —. Stiamo costruendo esperienza, son contento comunque per come hanno affrontato la gara ed in palestra torneremo a lavorare sulle strategie”.