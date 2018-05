Sport e sorrisi, SchermaBrescia da spettacolo in castello

Un flashback dal medioevo? Chissà quanti duelli in passato si son battuti tra le mura della Rocca del Cidneo. Lo scorso sabato, il castello di Brescia è stato teatro di un’avvincente esibizione dei giovani fiorettisti e spadisti bresciani: dalla categoria dei piccolissimi di 3-5 anni, alle categorie agoniste sia del fioretto che della spada, fino ad arrivare all’avvincente assalto dei compagni di nazionale Andrea Cassará e Piero Franco. Il tutto incorniciato da un pubblico caloroso e un’atmosfera d’altri tempi.

“Mi piace organizzare insieme alla mia società questi tipo di eventi, sicuramente è anche un modo per far conoscere il nostro sport e di avvicinare i giovani a provare qualcosa di divertente e nuovo”, ha dichiarato entusiasta Cassarà alla fine del proprio assalto. Una grande festa della sport, dunque, ma anche una bella pubblicità per l’intero movimento, che, magari, porterà qualche giovane a seguire le orme del grande olimpionico bresciano.