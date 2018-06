Sci nautico, stagione 2018: San Gervasio capitale mondiale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Alla presenza del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard Luciano Serafica, di Alessandro Vanoi (Segretario Nazionale), Paolo Mantelli (Delegato a Brescia della Federazione) e del Presidente della Jolly Ski San Gervasio Fedele Luzzeri, è stata presentata nella giornata di giovedì 31 nella cornice dell'Hotel Vittoria di Brescia, la stagione agonistica 2018. Brescia quest'anno vivrà un'intensa stagione,il Presidente Serafica ha definito la città della Leonessa "l'Università" di questo sport perchè qui si sono sempre tenute gare prestigiosissime e con icredibili risultati. "Non è un caso - ha aggiunto il Presidente Federale in conferenza stampa - che a San Gervasio si allenino i migliori atleti della Nazionale Italiana e tanti ragazzini che sono il futuro di questo movimento.” Brescia dunque Università dello Sci Nautico, e visto il programma gare si può capire il perchè. Innanzitutto 6 gare su un programma di 19 manifestazioni nella scaletta della Federazione Italiana, avranno luogo nel bacino del lago di San Gervasio, attuale sede e campo gara della Jolly Ski. Tra queste spiccano due gare internazionali di grande valore: come l'International San Gervasio del 22-24 Giugno e la Pro-Am del 7-9 Luglio. Quest'ultima è il fiore all'occhiello del club sciistico della bassa bresciana, quest'anno infatti il presidente Fedele Luzzeri è riuscito a iscrivere alla manifestazione i migliori 37 atleti del panorama mondiale. Si vedranno in competizione a San Gervasio campioni del calibro di Nate Smith, Freddie Winter, Manon Costard, Regina Jaquess e altri campioni plurititolati alivello mondiale. Alla gara anche Thomas De Gasperi, due volte Campione del Mondo (Austria 2007 e Russia 2011) e balzato alla ribalta per la sua partecipazione all'ottava edizione di Ballando con le stelle, talent show di Rai Uno dove ha vinto il premio per l'esibizione più emozionante. Tra i campioni bresciani Matteo Luzzeri, che tra 20 giorni rappresenterà l’Italia ai Giochi del Mediterraneo e il giovane Nicholas Benatti che ha già all’attivo diversi risultati di prestigio nel ranking mondiale. Ad Agosto a San Gervasio sarà la capitale d'Italia, si disputeranno infatti i Campionati Italiani di Categoria (da mercoledì 8 a venerdì 10) e quelli Assoluti (sabato 11 e domenica 12). Una grande opportunità per Jolly Ski San Gervasio di mettersi in luce sia nel panorama Nazionale che Internazionale, come ha detto in conferenza stampa il Presidente del sodalizio bresciano Fedele Luzzeri: ”Nel 2018 San Gervasio avrà gli occhi del mondo dello Sci Nautico puntati addosso e grazie a questa opportunità, arriverranno in provincia atleti e accompagnatori da tutte le parti del globo, una grande occasione per lo sviluppo del turismo bresciano che non bisogna farsi scappare”. Dopo alcune descrizioni tecniche a beneficio dei profani da parte del Segretario della Federazione Italiana Sci Nautico Allessandro Vanoi, il microfono passa al Delegato della Federazione a Brescia Giampaolo Mantelli: ”Le manifestazioni di Sci Nautico che si svolgono a Brescia sono più seguite all’estero che dagli sportivi bresciani. Questo perchè non sono a conoscenza del valore a livello mondiale della società del Presidente Luzzeri e del bacino di San Gervasio. Il nostro impegno sarà di sensibilizzare il movimento anche con l’aiuto della stampa che è sempre il più importante veicolo per la divulgazione dello sport”.