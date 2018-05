Golf, Open d’Italia Soiano del Lago 2018: Tailorsan partner dell'iniziativa

Nell’evento più importante dedicato al golf del nostro paese, che nel 2022 ospiterà la prestigiosa Ryder Cup, non poteva mancare, per l’ennesima volta, la qualità di Tailorsan.

La partnership tra l’azienda leader nel settore dell’ecologia e l’Open d’Italia, infatti, è stata confermata e Tailorsan metterà a disposizione dell’evento circa 100 bagni chimici, compresi 12 monoblocchi.

Dopo la partnership con l’organizzazione del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo, con Race for the cure, con la Maratona di Torino e quella, più radicata e consolidata nel tempo, con gli Internazionali d’Italia di tennis, anche con il golf si sta creando un rapporto duraturo. Più in generale, Tailorsan ha sposato lo sport ad altissimi livelli. “Siamo fieri ed orgogliosi - le parole dell’amministratore Loris Talone - di vedere confermate, anno dopo anno, partnership con eventi così prestigioso. E’ la conferma che la qualità di Tailorsan è apprezzata e che stiamo lavorando nella direzione giusta”.